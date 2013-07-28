Прямой эфир

Брест отмечает 69-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

28 июля 2013 14:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Брест отмечает 69-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

28 июля - особая дата для города. Пограничный Брест первым в июне 1941 подвергся нападению врага и одним из самых последних городов Беларуси встретил своих освободителей. В честь этой даты в городе над Бугом одна из улиц носит название «28-го июля».

Праздничные мероприятия проходят целый день. По традиции в Брестской крепости к Вечному огню возложили цветы. Кроме того, в городе появилась еще одна мемориальная доска - Герою Советского Союза Николаю Должанскому. А на улице Гоголя прошла презентация аллеи литературных фонарей.  Красивые кованые статуэтки выставлены по всей длине улицы.

К слову, на торжества приехали и жители городов-побратимов, в том числе и из французского Бреста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Палышенков, председатель Брестского городского исполнительного комитета:
Разрабатываем такой марштрут из Бреста в Брест. Это очень интересно будет, когда наши жители смогут побывать во французском Бресте, а французы у нас.

# общество # Праздничные даты

Другие новости рубрики

Все новости
Начальник КУП «Дирекция по строительству Минского метрополитена» Павел Царун рассказал о ноу-хау будущей третьей линии метро
27 июля 2013 15:00

Начальник КУП «Дирекция по строительству Минского метрополитена» Павел Царун рассказал о ноу-хау будущей третьей линии метро

К торжествам в честь 1025-летия Крещения Руси присоединилась Украина
27 июля 2013 13:45

К торжествам в честь 1025-летия Крещения Руси присоединилась Украина

Жильцы домов Минска против уплотнения, а очередники который год не могут получить квадратные метры. Можно ли найти компромисс?
26 июля 2013 17:26

Жильцы домов Минска против уплотнения, а очередники который год не могут получить квадратные метры. Можно ли найти компромисс?