Новости Беларуси. Брест отмечает 69-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

28 июля - особая дата для города. Пограничный Брест первым в июне 1941 подвергся нападению врага и одним из самых последних городов Беларуси встретил своих освободителей. В честь этой даты в городе над Бугом одна из улиц носит название «28-го июля».

Праздничные мероприятия проходят целый день. По традиции в Брестской крепости к Вечному огню возложили цветы. Кроме того, в городе появилась еще одна мемориальная доска - Герою Советского Союза Николаю Должанскому. А на улице Гоголя прошла презентация аллеи литературных фонарей. Красивые кованые статуэтки выставлены по всей длине улицы.

К слову, на торжества приехали и жители городов-побратимов, в том числе и из французского Бреста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Палышенков, председатель Брестского городского исполнительного комитета:

Разрабатываем такой марштрут из Бреста в Брест. Это очень интересно будет, когда наши жители смогут побывать во французском Бресте, а французы у нас.