Начальник КУП «Дирекция по строительству Минского метрополитена» Павел Царун рассказал о ноу-хау будущей третьей линии метро

Новости Минска. Летом - прохладно, зимой - тепло. Без светофоров, ограничения скорости и с любимой книжечкой в дороге. Метрополитен сегодня один из самых быстрых и комфортных способов передвижения по городу. Для того, чтобы узнать перспективы развития подземного движения в студию «Большого города» на СТВ пригласили начальника КУП «Дирекция по строительству Минского метрополитена» Павла Царуна.

Во сколько на сегодняшний день обходится строительство 1 км Минского метро?

Павел Царун, начальник КУП «Дирекция по строительству Минского метрополитена»:

Цена на сооружение 1 км Минского метрополитена плавающая. Она зависит от местопрохождения, населенности. Поэтому она варьирует от 40 до 60 миллионов долларов за километр.

Схему Московского метрополитена часто сравнивают с разбитым стеклом автомобиля. Будет ли когда-нибудь такая схема у Минского метрополитена и нужна ли она нашему городу?

Павел Царун:

На сегодняшний день метрополитен - внеуличный подземный вид транспорта. С учетом застройки города Минска, сооружения новых микрорайонов, а также сокращения сроков перемещения по городу Минску, это наиболее эффективный вид транспорта. Я считаю, что он будет и в дальнейшем развиваться.

Совсем недавно открылись три новые станции метрополитена - «Михалово», «Петровщина» и «Грушевка». Пользуются ли популярностью эти станции метро и слышите ли вы какие-то слова благодарности от людей?

Павел Царун:

В первые дни на эти станции люди приходили, смотрели, отмечали, обращались в наш адрес с благодарственными письмами. При этом само перемещение по проспекту Дзержинского совершенно перешло на новый уровень. Имея на поверхности хороший проспект Дзержинского, под землей - метрополитен.

Павел Федорович, сейчас основная стройка, где трудятся ваши подчиненные, - станция метро «Малиновка». На сколько я знаю, сейчас там работают в 3 смены более 600 человек, еще недавно присоединились студенты, плюс еще 80 человек дополнительно брошены на вашу стройку. Еще недавно мэр Минска Николай Ладутько поручил привлечь к этой работе более 100 монолитчиков. Испытываете ли вы действительно дефицит кадров? Хватает ли людей на стройке?

Павел Царун:

В настоящее время на продлении от станции метро «Петровщина» до «Малиновки» работает более 600 проходчиков рабочих. Дополнительно на период летнего сезона к нам направлены и уже работают более 40 человек студентов (приняты на работу). Также принято решение Мингорисполкома и мы ведем работу с организации разной формы собственности для привлечения дополнительно на временной промежуток 1,5-2 месяца непосредственно специалистов узкого профиля - бетонщиков, плотников, арматурщиков, газо- электросварщиков, изолировщиков. Что касается количества, то есть определенный дефицит в трудовых кадрах. Те люди, которые будут дополнительно затребованы и вовлечены в этот процесс, позволят ускорить темпы сооружения станционного комплекса и притоннельных сооружений.

Павел Федорович, я знаю, что вам в строительстве сильно мешают грунтовые воды реки Лошица, в русле которой вам приходится работать. Вы были готовы к тем проблемам, с которыми столкнулись?

Павел Царун:

Да, действительно. В настоящее время, из опыта работы сооружения перегонных тоннелей, данный участок наиболее сложный по своим гидрогеологическим условиям. Но не смотря на это, учитывая, что богатый опыт метростроения, у нас имеются опытные проходчики еще с Советского Союза, инженерно-технический персонал - все это позволяет нам несмотря на сложности реализовывать этот проект.

На качестве строительства это не отразится?

Павел Царун:

Абсолютно не отразится, так как дополнительно просто разработаны технические решения, которые в свою очередь позволят устранить попадание воды непосредственно в тоннели метро.

За станцией метро «Малиновка» появится «Щемыслица». Когда планируется начать эту работу?

Павел Царун:

В настоящее время мы практически заканчиваем подготовку территории станции метро «Щемыслица». И первая очередь строительства занимает в соответствии с проектно-сметной документацией 27 месяцев. Мы приступаем к устройству монтажно-щитовой камеры и непосредственно к сооружению двух тоннелей. В дальнейшем, как только будет принято решение о сооружении станционного комплекса, мы уже будем готовы и у нас уже имеется документация.

«Минскметропроект» разрабатывает проектную документацию на строительство третьей линии метрополитена. На каком этапе эта работа?

Павел Царун:

В настоящее время получаем разрешающие документы на начало подготовки территории. В августе приступим уже к непосредственному освоению территории стройплощадок для освоения третьей линии. Первые четыре станции метрополитена свяжут станцию метро «Фрунзенская» со станцией метро «Юбилейная». Это будет первый пересадочный узел со второй линии Минского метрополитена. Дальше - станция метро «Клары Цеткин», которая расположится на пересечении улицы Клары Цеткин и проспекта Дзержинского возле театра Музкомедии. Следующая станция метро расположится непосредственно на южной площади железнодорожного вокзала. Она будет уникальна по своей структуре. Там будет построен наземный вестибюль по опыту Московского метрополитена.

Какая протяженность будет у третьей линии метро?

Павел Царун:

Вся третья линии Минского метрополитена составляет более 17 км. Это 14 станций метро. В первой очереди Минского метрополитена третьей линии будет построено 7 станций метро с депо. Депо будет располагаться в районе кольцевой дороги по выезду Слуцкого направления из города Минска.

Какие ноу-хау будут применены на ней?

Павел Царун:

Что касается третьей линии, то будет построена совершенно новая линия Минского метрополитена. Она будет полностью автоматизирована. То есть уйти от человеческого фактора так называемого. Движением поездов будет управляться непосредственно компьютером, но под активным управлением диспетчера. Кроме того, будет применен ряд цифровых систем, систем для безбарьерной среды - будем применять так называемые ворота или экраны для устранения непопадания пассажиров непосредственно на рельсы или подвижный состав, исключение суицидов. Данный барьер будет открываться только при остановке поезда. Кроме того у нас на третьей линии будут применены эскалаторы и траволаторы. Траволатор в горизонтальном направлении работает, по аналогии аэропортов, а эскалатор идет с уклоном. Они будут расположены у нас на станции метро «Вокзальная» и построены до «Площади Ленина». Будет сделан пешеходный тоннель, по которому люди с ограниченными возможностями смогут стать на ленту траволатора и перемещаться непосредственно по ленте, или же рядом будет проход для активных людей, которые ходят пешком.