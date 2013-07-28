50 тысяч паломников прибудут в Минск, чтобы отпраздновать 1025-летие Крещения Руси

Новости Беларуси. Беларусь готовится принять эстафету торжеств, приуроченных к 1025-летию Крещения Руси. Ожидается, что в Минск прибудут почти 50 тысяч паломников, чтобы поклониться кресту, на котором, по преданию, принял мученическую смерть святой апостол Андрей Первозванный.

Уже сегодня вечером христианская реликвия прибудет в белорусскую столицу. Всю ночь она будет выставлена в храме на улице Малинина. Чтобы встретить святыню здесь уже собираются прихожане.

Юрий Рыбак, звонарь прихода иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость»:

Этот перезвон прозвучал по благословению святейшего Патриарха Кирилла в день празднования 1025-летия Крещения Руси. Это праздничный трезвон во все колокола. У нас есть смены. Несколько звонарей сменяют друг друга.

Праздничный колокольный перезвон в честь 1025-летия Крещения Руси прокатился в полдень 28 июля по всем городам канонической территории Русской православной церкви. Таким мощным международным колокольным аккордом началась белорусская часть торжеств, приуроченных к 1025-летию Крещения Руси.

Уже сегодня в Минск на спецпоезде прибудет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с главами поместных православных церквей. На этом же поезде в специально оборудованном вагоне-храме доставят и крест, на котором, по преданию, принял мученическую смерть Андрей Первозванный. Десятки веков эта христианская реликвия хранилась в соборе греческой Патры. И впервые, в год празднования 1025-летия Крещения Руси ее доставят в Беларусь.

Сразу с вокзала крест Андрея Первозванного привезут в одноименный приход, где он будет выставлен всю ночь.

Владимир Шейдак, клирик храма святого апостола Андрея Первозванного, протоиерей:

Будет он размещен в центе храма, и перед ним всю ночь будут 28 июля на 29 июля служиться акафисты и молебные пения. И мы ожидаем, что многие жители Беларуси приедут, чтобы поклониться этой величайшей святыне христианского мира.

Протоиерей Петр Демьянчук, настоятель храма Святого Апостола Андрея Первозванного:

Это очень важно, потому они придают нам духовную силу, благодать Божью. И мы чувствуем уверенность в борьбе со всякими кознями и легче идти путем христианина, своим путем.

Сам крест сделан из дерева оливы и действительно — значимая святыня всего христианского мира. По преданию, апостол Андрей принимал мученическую смерть на этом самом кресте. Три дня был жив, все это время прославляя Бога. Верующие говорят, крест способен творить чудеса. Может исцелять даже неизлечимые болезни. Андреевский крест еще называют «косой». Он уникален тем, что имеет форму «икса», и теперь используется на государственных флагах и символике не только славянских стран, а, например, еще Ямайки и Шотландии. Также Андреевский флаг — символ военно-морского флота России.

Владимир Шейдак, клирик храма святого апостола Андрея Первозванного, протоиерей:

Это говорит о том, что память и надежда на заступничество апостола Андрея Первозванного всегда была в нашем народе. Не только в нашем народе, но и в других государствах, которые признают апостола.

Уже с утра около храма собираются верующие в ожидании прибытия креста Андрея Первозванного. Прихожане признаются, что готовы часами стоять в очереди, чтобы прикоснуться к реликвии.

Главные торжества в Беларуси развернутся уже завтра, на месте, где берет начало история нашей столицы. При раскопках на Минском Замчище было найдено 130 построек. Археологи датировали самые старые одиннадцатым веком.

Немногие знают, но в районе станции метро «Немига» до сих пор находится так называемый «исторический пласт». На глубине до восьми метров — остатки могучего укрепления, часть которого не так давно была исследована археологами.

Михаил Жих, главный инженер КУП «Мінская спадчына»:

Видим берег реки и, собственно, место, где были обнаружены остатки древнего храма.

С момента самого события крещения Руси до возведения первой церкви в центре Минска, предположительно, прошло меньше ста лет. Сейчас на месте храма выложен его точный контур. Так что это место как центр торжеств в Беларуси выбрано совсем не случайно.

Михаил Жих, главный инженер КУП «Мінская спадчына»:

Это — главный вход, здесь — боковые входы. Неф и апсида - это центральная часть храма, куда, собственно, и предполагается установить капсулу в честь 1025-летия Крещения Руси.

Здесь же утром в понедельник состоится божественная литургия с участием Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Под открытым небом. Это тоже особенность: по словам священнослужителей, стены храма не ограничат всех желающих присутствовать на уникальном событии.

От другого храма — святой Марии Магдалины и к Минскому Замчищу утром в понедельник состоится крестный ход. Где, после литургии и закладки капсулы, будет организован праздничный концерт. В это время крест Андрея Первозванного уже будет находится в храме Всех святых. Здесь также ждут почётного гостя - патриарха Кирилла. Прикоснуться к реликвии сможет любой желающий. В прочем, святыня пробудет в Беларуси до 2 августа, и, вполне возможно, будет выставлена и еще в некоторых храмах.

Антоний Котельников, священник храма в честь всех святых:

Это объединение духовное, возвращение к своим истокам и соединение славянских стран. Недаром эти празднества происходят на территории трех государств.

Ожидается, что в Минск прибудут до 50 тысяч паломников из разных городов и стран. Они не только поклонятся кресту Андрея Первозванного, но и примут участие в литургии на минском Замчище, которую под открытым небом совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сослужении глав и представителей других православных церквей.

Завершатся торжества во Всехсвятском приходе, где к верующим обратится Патриарх Кирилл. Затем у храма-памятника пройдет праздничный концерт, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.