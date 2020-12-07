Более 300 человек задержали в Минске на акциях протеста 6 декабря

Новости Беларуси. Более 300 человек задержаны 6 декабря в Минске за нарушение законодательства о массовых мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их отношении начат административный процесс. В ГУВД Мингорисполкома заявили, что некоторые могут встретить Новый год не дома, а в милиции.

Среди задержанных есть те, кто ранее уже не раз привлекался к уголовной и административной ответственности. Отдельные лица оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей. Санкции статьи, под которую попадают задержанные, предусматривает наказание в виде 15 суток ареста за каждое правонарушение. Обозначив себя незарегистрированной символикой и плакатами с разными призывами, 6 декабря в различных районах Минска собирались небольшие группы граждан. В некоторых местах собравшиеся пытались выходить на проезжую часть. Милиции пришлось реагировать.