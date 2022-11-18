По принципу лего. Белорусские врачи провели уникальные операции детям с врождённой деформацией позвоночника

Новости Беларуси. В Гомельской областной детской больнице провели две уникальные операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там начали хирургическое лечение детей с врожденной деформацией позвоночника. Технологию медики разрабатывали в рамках программы Союзного государства совместно с российскими коллегами на протяжении четырех лет. Новые методы диагностики помогают понять, как будет развиваться патология с возрастом и можно ли ее скорректировать при операции.

Хирурги устанавливают на позвоночник специальный имплант из титана, созданный белорусскими учеными. Параметры металлоконструкции подбираются индивидуально, для этого перед вмешательством создается точная 3D-копия позвоночника ребенка. Система получила рабочее название «спинальный лего».

Дмитрий Тесаков, главный детский внештатный травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Беларуси:

Вы видите зону врожденной аномалии. Мы удалили этот полупозвонок, который мешал нормально развиваться позвоночнику, и, естественно, зафиксировали, используя вот такой, специального типа, размера и дизайна, комплект имплантируемой детали. Вставлялись в позвонки, он имеет свою головку подвижную для того, чтобы можно было маневрировать, свой определенный узел фиксации для того, чтобы держать винт в фиксированном состоянии. Импланты устанавливаются бессрочно и задают правильное положение роста для костей. Первыми, кто опробовал технологию на себе, стали шестилетняя девочка и восьмилетний мальчик из Ельского и Калинковичского районов. Такой возраст медики считают оптимальным для коррекции.