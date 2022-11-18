Прямой эфир

По принципу лего. Белорусские врачи провели уникальные операции детям с врождённой деформацией позвоночника

18 ноября 2022 15:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Гомельской областной детской больнице провели две уникальные операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там начали хирургическое лечение детей с врожденной деформацией позвоночника.

Технологию медики разрабатывали в рамках программы Союзного государства совместно с российскими коллегами на протяжении четырех лет. Новые методы диагностики помогают понять, как будет развиваться патология с возрастом и можно ли ее скорректировать при операции.

По принципу лего. Белорусские врачи провели уникальные операции детям с врождённой деформацией позвоночника-1

Хирурги устанавливают на позвоночник специальный имплант из титана, созданный белорусскими учеными. Параметры металлоконструкции подбираются индивидуально, для этого перед вмешательством создается точная 3D-копия позвоночника ребенка. Система получила рабочее название «спинальный лего».

По принципу лего. Белорусские врачи провели уникальные операции детям с врождённой деформацией позвоночника-4

Дмитрий Тесаков, главный детский внештатный травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Беларуси:
Вы видите зону врожденной аномалии. Мы удалили этот полупозвонок, который мешал нормально развиваться позвоночнику, и, естественно, зафиксировали, используя вот такой, специального типа, размера и дизайна, комплект имплантируемой детали. Вставлялись в позвонки, он имеет свою головку подвижную для того, чтобы можно было маневрировать, свой определенный узел фиксации для того, чтобы держать винт в фиксированном состоянии.

Импланты устанавливаются бессрочно и задают правильное положение роста для костей.

Первыми, кто опробовал технологию на себе, стали шестилетняя девочка и восьмилетний мальчик из Ельского и Калинковичского районов. Такой возраст медики считают оптимальным для коррекции.

По принципу лего. Белорусские врачи провели уникальные операции детям с врождённой деформацией позвоночника-7

Всего в Беларуси наблюдается около 2 500 детей с врожденной патологией позвоночника. Потому в востребованности разработки можно не сомневаться. Стоимость проведения подобной операции варьируется от 6 до 15 тысяч долларов в зависимости от сложности случая, при этом все расходы покрываются государством.

# Медицина # общество # Дмитрий Тесаков # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Добавьте побольше сыра и сливочного масла. Рецепт ячневой каши с грибами и чесноком
18 ноября 2022 15:01

Добавьте побольше сыра и сливочного масла. Рецепт ячневой каши с грибами и чесноком

11-я минская больница отметила 100-летний юбилей. Как изменились подходы к лечению за историю медучреждения?
18 ноября 2022 14:56

11-я минская больница отметила 100-летний юбилей. Как изменились подходы к лечению за историю медучреждения?

В Раковском предместье пройдёт масштабная новогодняя ярмарка
18 ноября 2022 14:53

В Раковском предместье пройдёт масштабная новогодняя ярмарка