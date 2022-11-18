11-я минская больница отметила 100-летний юбилей. Как изменились подходы к лечению за историю медучреждения?
Новости Беларуси. До 2007 года 11-я больница была ведомственной, в ней лечили только железнодорожников. Сегодня это мультипрофильное медучреждение, оснащенное всем необходимым оборудованием для оказания высококлассной медицинской помощи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Чем примечательна 11-я больница, которой исполнилось 100 лет, узнала наш корреспондент Дарья Седун.
Одно из самых масштабных направлений работы клиники – реабилитация. Таких отделений на базе больницы три – для больных кардиологического, неврологического и травматолого-ортопедического профилей.
Игорь Старовойтов, заведующий физиотерапевтическим отделением 11-й городской клинической больницы:
Реабилитация в первую очередь нам важна как социализация человека с какими-то нарушенными функциями. Мы ему должны определить, показать его возможности по преодолению каких-то физических нагрузок, барьеров.
На балансе физиотерапевтического отделения целый спектр различных аппаратов, которые помогают восстановиться даже после самых тяжелых заболеваний. Один из них – Lokomat – роботизированный комплекс, который буквально позволяет пациентам вновь встать на ноги.
Игорь Старовойтов:
Данный аппарат создает осевую разгрузку на позвоночник. И, соответственно, облегчает работу системы шага, чтобы восстановить паттерн движения человека.
Подробности в видеоматериале.