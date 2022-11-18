11-я минская больница отметила 100-летний юбилей. Как изменились подходы к лечению за историю медучреждения?

Новости Беларуси. До 2007 года 11-я больница была ведомственной, в ней лечили только железнодорожников. Сегодня это мультипрофильное медучреждение, оснащенное всем необходимым оборудованием для оказания высококлассной медицинской помощи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Чем примечательна 11-я больница, которой исполнилось 100 лет, узнала наш корреспондент Дарья Седун.

Одно из самых масштабных направлений работы клиники – реабилитация. Таких отделений на базе больницы три – для больных кардиологического, неврологического и травматолого-ортопедического профилей.