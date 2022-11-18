Добавьте побольше сыра и сливочного масла. Рецепт ячневой каши с грибами и чесноком

Лена Климук, кулинар:
Приготовим очень простой продукт с необычным сочетанием.
Лена Климук, кулинар:
Приготовим очень простой продукт с необычным сочетанием.
Ингредиенты:
Ячневая каша – 150 гр.
Шампиньоны – 4 шт.
Твердый сыр по вкусу.
Чеснок – 1 зубчик.
Соль по вкусу.
Масло сливочное.
Подсолнечное масло.
Первым делом прогреем сковородку. Подготовим грибы и чеснок. Мелко порубим чеснок.
Нальем немного масла на сковородку. Отправляем чеснок и грибы обжариваться. Грибы обжарились, чеснок отдал все свои ароматы, и мы добавляем ячневую крупу прямо в сковородку.
Перемешиваем сухую крупу вместе с грибами и чесноком. Чтобы ускорить процесс готовки, можно добавить не холодную воду, а сразу кипяток. Добавляем воду, небольшое количество соли. И все накрываем крышкой. Ячневая каша готовится 15-20 минут.
Каша готова. Никакую кашу не испортишь сливочным маслом. Сервируем в тарелку, а поверху щедро посыпем пармезаном. Любая утренняя каша станет изысканнее с кусочком пармезана. Завтрак готов.
*На правах рекламы.