Прямой эфир

Добавьте побольше сыра и сливочного масла. Рецепт ячневой каши с грибами и чесноком

18 ноября 2022 15:01
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим очень простой продукт с необычным сочетанием.

Добавьте побольше сыра и сливочного масла. Рецепт ячневой каши с грибами и чесноком-1

Ингредиенты:
Ячневая каша – 150 гр.
Шампиньоны – 4 шт.
Твердый сыр по вкусу.
Чеснок – 1 зубчик.
Соль по вкусу.
Масло сливочное.
Подсолнечное масло.

Добавьте побольше сыра и сливочного масла. Рецепт ячневой каши с грибами и чесноком-4

Первым делом прогреем сковородку. Подготовим грибы и чеснок. Мелко порубим чеснок.

Добавьте побольше сыра и сливочного масла. Рецепт ячневой каши с грибами и чесноком-7

Нальем немного масла на сковородку. Отправляем чеснок и грибы обжариваться. Грибы обжарились, чеснок отдал все свои ароматы, и мы добавляем ячневую крупу прямо в сковородку.

Добавьте побольше сыра и сливочного масла. Рецепт ячневой каши с грибами и чесноком-10

Перемешиваем сухую крупу вместе с грибами и чесноком. Чтобы ускорить процесс готовки, можно добавить не холодную воду, а сразу кипяток. Добавляем воду, небольшое количество соли. И все накрываем крышкой. Ячневая каша готовится 15-20 минут.

Добавьте побольше сыра и сливочного масла. Рецепт ячневой каши с грибами и чесноком-13

Каша готова. Никакую кашу не испортишь сливочным маслом. Сервируем в тарелку, а поверху щедро посыпем пармезаном. Любая утренняя каша станет изысканнее с кусочком пармезана. Завтрак готов.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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