Добавьте побольше сыра и сливочного масла. Рецепт ячневой каши с грибами и чесноком

Лена Климук, кулинар:

Приготовим очень простой продукт с необычным сочетанием.

Ингредиенты:

Ячневая каша – 150 гр.

Шампиньоны – 4 шт.

Твердый сыр по вкусу.

Чеснок – 1 зубчик.

Соль по вкусу.

Масло сливочное.

Подсолнечное масло.

Первым делом прогреем сковородку. Подготовим грибы и чеснок. Мелко порубим чеснок.

Нальем немного масла на сковородку. Отправляем чеснок и грибы обжариваться. Грибы обжарились, чеснок отдал все свои ароматы, и мы добавляем ячневую крупу прямо в сковородку.

Перемешиваем сухую крупу вместе с грибами и чесноком. Чтобы ускорить процесс готовки, можно добавить не холодную воду, а сразу кипяток. Добавляем воду, небольшое количество соли. И все накрываем крышкой. Ячневая каша готовится 15-20 минут.