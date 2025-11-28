МИД Беларуси прокомментировал инцидент на Игналинской АЭС

Беларусь требует от Литвы немедленного предоставления полных данных об инциденте на Игналинской АЭС и в целом строгого соблюдения всех взятых на себя обязательств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, 25 ноября в СМИ распространилась информация о пожаре на первичном комплексе переработки радиоактивных отходов Игналинской атомной электростанции. Предположительно, чрезвычайное происшествие связано с работами по дезактивации радиоактивных отходов в дробеструйной установке.