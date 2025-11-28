МИД Беларуси прокомментировал инцидент на Игналинской АЭС

Беларусь требует от Литвы немедленного предоставления полных данных об инциденте на Игналинской АЭС и в целом строгого соблюдения всех взятых на себя обязательств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, 25 ноября в СМИ распространилась информация о пожаре на первичном комплексе переработки радиоактивных отходов Игналинской атомной электростанции. Предположительно, чрезвычайное происшествие связано с работами по дезактивации радиоактивных отходов в дробеструйной установке.
Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
Несмотря на действующее межправительственное соглашение, а также договоры между соответствующими регуляторами двух стран в области безопасности, а также по линии органов по чрезвычайным ситуациям об оперативном оповещении о ядерной аварии и об обмене информацией о ядерных установках и ядерной деятельности, до настоящего времени не получена официальная информация о данном инциденте.
Факт ее отсутствия выглядит особенно циничным на фоне постоянных требований Литвы о так называемой «прозрачности» в отношении Белорусской АЭС. Мы наблюдаем классические двойные стандарты: к другим – максимальные требования по вымышленным ситуациям, к себе – полное отсутствие ответственности.