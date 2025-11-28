Беларусь требует от Литвы немедленного предоставления полных данных об инциденте на Игналинской АЭС. Министерством по чрезвычайным ситуациям Беларуси в адрес литовских коллег было оперативно направлено предложение об оказании необходимой помощи. Но ответа так и не последовало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Замалчивание – это не эпизодическое упущение, а проявление укоренившейся практики. Литовская сторона демонстрирует системное пренебрежение своими международными обязательствами, совсем недавно проявившееся также при закрытии погранпереходов на белорусско-литовской границе.

Пожар на Игналинской АЭС в Литве – это, конечно, повод следить за ситуацией в приграничье. Но есть и более широкий контекст. Западная Европа сейчас так поглощена внутренними проблемами и своей агрессией на внешнем фронте, что не уделяет должного внимания безопасности у себя дома. Кстати, недавний опрос показал: 65 % жителей Литвы недовольны действиями правительства.

То есть этот инцидент на АЭС, хоть и без радиационного выброса, снова показывает, как важна готовность к чрезвычайным ситуациям и внимательный контроль на границах. А белорусская сторона реагирует максимально оперативно – МЧС следит за радиационной обстановкой и предложило помощь литовским коллегам.