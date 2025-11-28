Пожар на Игналинской АЭС: что происходит на границе и есть ли угроза для Беларуси?
Беларусь требует от Литвы немедленного предоставления полных данных об инциденте на Игналинской АЭС. Министерством по чрезвычайным ситуациям Беларуси в адрес литовских коллег было оперативно направлено предложение об оказании необходимой помощи. Но ответа так и не последовало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Замалчивание – это не эпизодическое упущение, а проявление укоренившейся практики. Литовская сторона демонстрирует системное пренебрежение своими международными обязательствами, совсем недавно проявившееся также при закрытии погранпереходов на белорусско-литовской границе.
Пожар на Игналинской АЭС в Литве – это, конечно, повод следить за ситуацией в приграничье. Но есть и более широкий контекст. Западная Европа сейчас так поглощена внутренними проблемами и своей агрессией на внешнем фронте, что не уделяет должного внимания безопасности у себя дома. Кстати, недавний опрос показал: 65 % жителей Литвы недовольны действиями правительства.
То есть этот инцидент на АЭС, хоть и без радиационного выброса, снова показывает, как важна готовность к чрезвычайным ситуациям и внимательный контроль на границах. А белорусская сторона реагирует максимально оперативно – МЧС следит за радиационной обстановкой и предложило помощь литовским коллегам.
Давайте посмотрим, как это выглядит на месте. Алеся Иванова сейчас в Браславском районе, ближайшем от Игналинской АЭС.
Алеся Иванова, корреспондент:
Сейчас мы находимся в Браславском районе. За моей спиной – озеро Дрисвяты, именно оно разделяет границу между Беларусью и Литвой. А на том берегу в 4 километрах от нас виднеется Игналинская АЭС, где 25 ноября загорелся комплекс первичной переработки отходов. И хотя радиоактивного выброса не произошло, тушили огонь целых 2 часа.
О возгорании на Игналинской АЭС в белорусско-литовском приграничье соседи рассказали не сразу. После того как информация была скупо обнародована, белорусская сторона в соответствии со всеми международными протоколами уведомила Литву о готовности помочь и запросила детали инцидента.
МЧС Беларуси продолжает мониторинг радиационной обстановки на территории Браславского района.
Продолжает отмалчиваться и Европа, которая годами устраивала истерики вокруг БелАЭС. Присвоив нашей станции статус постоянной угрозы, Евросоюз всячески запугивал свое население, придумывая планы эвакуации. На этом фоне в Прибалтийских странах активно ведутся разговоры о том, что атомная энергетика экономически целесообразна и энергетически безопасна. Но так ли это на самом деле?
После пожара на литовской атомной станции белорусские спасатели мгновенно выдвинулись в Браславский район, чтобы оперативно проверить обстановку.
На сегодняшний час 44 нанозиверта в час.
Превышений контрольных уровней радиационного фона на территории Беларуси не зарегистрировано. Для понимания в цифрах: уровень мощности дозы гамма-излучения не должен быть выше 0,17 микрозиверт в час, здесь же он в разы ниже. Пробы были отобраны в самом приближенном к Игналинской АЭС месте – на белорусском берегу озера Дрисвяты. Уже отработано порядка 20 точек.
Кроме стационарных средств мониторинга, задействовали и мобильную лабораторию. Она оснащена десятками приборов радиохимической разведки, при помощи которых специалисты проводят анализы воздуха и местности.
Александр Кляус, заместитель начальника Центра химической и радиационной защиты РОСН «Зубр» МЧС Беларуси:
Имеются приборы для определения радионуклидного состава. Это спектрометры (портативные, переносные), в частности спектрометр МКС-АТ6102А. Он может работать с отельными выносными блоками детектирования для измерения плотности потока бета-частиц или альфа-частиц.
В то время как Белорусская атомная электростанция отмечает пятилетний юбилей, а наша страна полностью отказалась от импорта электроэнергии, литовцы продолжают осваивать миллиарды на демонтаж объекта, который давно превратился в радиационный могильник.
Напомним, Игналинскую АЭС, дававшую Литве 77 % электричества, закрыли в 2009 году по требованию Евросоюза. В этом году, кстати, за пять дней до пожара, сделали ребрендинг станции, который был призван отразить долгосрочные перспективы объекта. Но, судя по всему, им не суждено сбыться. Полностью демонтировать объект планируют лишь к 2050 году.