В Гродненской области состоялось выездное заседание Президиума Совета Республики

Увеличение обращений граждан к сенаторам говорит об активной позиции людей и их доверии к представителям законодательной власти. Такое мнение высказала Наталья Кочанова на выездном расширенном заседании Президиума Совета Республики в Дятлово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь подвели итоги работы единого дня приема граждан в Гродненской области. Как показала практика, количество обращений жителей этого региона в Совет Республики увеличилось. Однако, не всегда вопросы от людей были правомерны. Заявители не единожды обращались ранее к местной власти, но не находили поддержки. Это говорит о том, что чиновникам на местах надо больше разговаривать с людьми и тщательно разъяснять их вопросы. С другой стороны, есть положительный момент: увеличение обращений от граждан – это индикатор доверия к работе сенаторов.