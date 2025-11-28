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В Гродненской области состоялось выездное заседание Президиума Совета Республики

28 ноября 2025 17:32
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Увеличение обращений граждан к сенаторам говорит об активной позиции людей и их доверии к представителям законодательной власти. Такое мнение высказала Наталья Кочанова на выездном расширенном заседании Президиума Совета Республики в Дятлово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродненской области состоялось выездное заседание Президиума Совета Республики-2

Здесь подвели итоги работы единого дня приема граждан в Гродненской области. Как показала практика, количество обращений жителей этого региона в Совет Республики увеличилось. Однако, не всегда вопросы от людей были правомерны.

Заявители не единожды обращались ранее к местной власти, но не находили поддержки. Это говорит о том, что чиновникам на местах надо больше разговаривать с людьми и тщательно разъяснять их вопросы. С другой стороны, есть положительный момент: увеличение обращений от граждан – это индикатор доверия к работе сенаторов.

В Гродненской области состоялось выездное заседание Президиума Совета Республики-4

Дмитрий Захарчук, член постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Рост обращений – это не значит, что бездействие на местах. Это характеризирует доверие, которое местное население оказывает, в первую очередь, сенаторам и органам власти, потому что люди идут с самыми злободневными вопросами. В стране у нас Год благоустройства, многие вещи делаются в этом направлении, и каждый человек хочет, чтобы у него возле дома всегда было красиво и уютно.

Детальный анализ проведенной работы сенаторам необходим, чтобы понимать, какими проблемами живут люди и в крупных городах, и в глубинке, а еще, какие законодательные шаги требуются от парламентариев. Сейчас как раз ведется анализ предложений, которые могут найти отображение в новом законе об обращениях граждан.

# Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь # Дмитрий Захарчук

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