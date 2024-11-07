В Чаусах после реконструкции открыли два моста

В Чаусах после реконструкции сегодня открыли два моста. Они соединяют райцентр и микрорайон Заречье. Сложные технические работы, которые велись около года, позади, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Построенные в конце 1980-х годов сооружения превратились в современные, а главное, безопасные мосты. Это уже успели оценить местные жители.

– Покрытие нарушено было, покрытие старое. – Брусчатка была видна, которая еще до этого была положена. – А сейчас даже ночью можно идти, светло. – Освещение шикарное!

– Очень радостное событие, конечно. Очень приятно, красиво все. – Сейчас пешеходные дорожки. Идти очень хорошо, удобно, чистенько, аккуратненько.

Работы велись непрерывно даже в выходные дни, поэтому их завершили с опережением сроков. Открытие движения по обновленным мостам отметили авто- и велопробегом. Можно сказать, их построили заново. Опоры, дорожное полотно, пешеходные дорожки, освещение здесь: все возводилось с нуля, только на прежнем месте.

Дмитрий Акулич, председатель Чаусского районного исполнительного комитета:

Подарок общей стоимостью более 7 миллионов рублей, который будет радовать не только наших жителей, но и гостей.

К празднику в Чаусах завершили и реконструкцию детского сада. Здание преобразилось не только внешне. Рядом с ним появились современные игровые и спортивные площадки – все что нужно для развития и воспитания детей.