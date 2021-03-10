По-настоящему народный артист. Семь запоминающихся образов Владимира Гостюхина

Новости Беларуси. «Урга. Территория любви», «Восхождение», «Был месяц май», «Сотников». Народному артисту Беларуси, лауреату многочисленных премий Владимиру Гостюхину 10 марта исполнилось 75 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Урга. Территория любви», «Восхождение», «Был месяц май», «Сотников». Народному артисту Беларуси, лауреату многочисленных премий Владимиру Гостюхину 10 марта исполнилось 75 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За свою творческую жизнь он сыграл десятки ролей в кино и театре, работал со многими известными режиссерами. А с Беларусью, которая стала для актера второй родиной, познакомился во время съемок фильма Николая Лукьянова «Волки». Поздравление с 75-летием Владимиру Гостюхину направил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы один из самых популярных артистов Беларуси. Человек с твердой гражданской позицией, настоящий патриот. Пусть ваше замечательное творчество и впредь приносит поклонникам радость и хорошее настроение.
Коллеги Гостюхина говорят о нем как о мастере сцены и экрана и считают его по-настоящему народным артистом. Но лучше всего о нем, конечно, же говорят роли.