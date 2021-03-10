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По-настоящему народный артист. Семь запоминающихся образов Владимира Гостюхина

10 марта 2021 18:20
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Новости Беларуси. «Урга. Территория любви», «Восхождение», «Был месяц май», «Сотников». Народному артисту Беларуси, лауреату многочисленных премий Владимиру Гостюхину 10 марта исполнилось 75 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По-настоящему народный артист. Семь запоминающихся образов Владимира Гостюхина-1

За свою творческую жизнь он сыграл десятки ролей в кино и театре, работал со многими известными режиссерами. А с Беларусью, которая стала для актера второй родиной, познакомился во время съемок фильма Николая Лукьянова «Волки». Поздравление с 75-летием Владимиру Гостюхину направил Александр Лукашенко.

По-настоящему народный артист. Семь запоминающихся образов Владимира Гостюхина-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы один из самых популярных артистов Беларуси. Человек с твердой гражданской позицией, настоящий патриот. Пусть ваше замечательное творчество и впредь приносит поклонникам радость и хорошее настроение.

По-настоящему народный артист. Семь запоминающихся образов Владимира Гостюхина-7

По-настоящему народный артист. Семь запоминающихся образов Владимира Гостюхина-9

По-настоящему народный артист. Семь запоминающихся образов Владимира Гостюхина-11

По-настоящему народный артист. Семь запоминающихся образов Владимира Гостюхина-13

По-настоящему народный артист. Семь запоминающихся образов Владимира Гостюхина-15

По-настоящему народный артист. Семь запоминающихся образов Владимира Гостюхина-17

Коллеги Гостюхина говорят о нем как о мастере сцены и экрана и считают его по-настоящему народным артистом. Но лучше всего о нем, конечно, же говорят роли.

# Юбилеи # общество # Владимир Гостюхин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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