Молодёжный марафон «75» пройдёт в рамках акции «Беларусь помнит»

Новости Беларуси. Молодежный марафон «75» станет ярким продолжением масштабной патриотической акции «Беларусь помнит», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект посвящен юбилею освобождения страны.

Главным станет создание полотнища героев Великой Отечественной войны и пополнение сведений в альбоме «Беларусь помнит! Родные лица Победы». Его украсят фотографии юных и талантливых белорусов, а рядом – фото их дедов и прадедов.

Своих родных – героев Победы – внести в альбом может каждый белорус. Напомним, первым запись в национальной книге памяти оставил Президент.

Александра Луговская, Заведующая отделом ЦК БРСМ:

Это будут все регионы, областные центра, крупные маленькие районные города. Стартовать будем 11 июня, а 3 июля и полотно, и альбом будут переданы в музей ВОВ для хранения. Хотим, чтобы память о тех, кто выгонял фашистов из нашей родной земли, никогда не забывалась.