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Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси: кому лучше не выходить на улицу

11 июня 2019 06:37
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он продлится два предстоящих дня. На большей части территории страны температура воздуха достигнет + 30-33 градусов.

На высокую температуру отреагировали сотрудники ГАИ. Они будут раздавать воду водителям. К слову, за руль в такую жару вообще лучше не садиться, особенно если автомобиль без кондиционера. Гипертоникам и пожилым людям лучше переждать жару в теньке или дома под вентилятором.

Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси: кому лучше не выходить на улицу-1
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