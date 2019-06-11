Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси: кому лучше не выходить на улицу

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он продлится два предстоящих дня. На большей части территории страны температура воздуха достигнет + 30-33 градусов.

На высокую температуру отреагировали сотрудники ГАИ. Они будут раздавать воду водителям. К слову, за руль в такую жару вообще лучше не садиться, особенно если автомобиль без кондиционера. Гипертоникам и пожилым людям лучше переждать жару в теньке или дома под вентилятором.