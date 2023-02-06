«По матушкиным молитвам очень много исцелений». Белорусские православные чтят память Валентины Минской

Новости Беларуси. Православные верующие чтят память Валентины Минской. Ее называют хранительницей православия на белорусских землях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Путь матушки выпал на непростое время советского атеизма, когда церкви разрушали, а священнослужители подверглись гонениям.

Несмотря на телесную немощность и приковавшую к постели болезнь, Валентина Минская стала духовным наставником для сотен людей. Могила блаженной на скромном сельском кладбище у деревни Коски Дзержинского района является местом паломничества. Не только со всей Беларуси, но и из соседних стран верующие идут поклониться святой и просить о помощи.

Мария, организатор вечера памяти святой блаженной Валентины Минской:

Матушка Валентина говорила при жизни: когда меня не будет, приходите ко мне на могилу, я вам помогу. Приходите ко мне на могилу, как к живой, я вам помогу. По матушкиным молитвам очень много исцелений, много помощи в деторождении, создании семей. У нас из тех людей, кто к матушке приезжает трудиться, допустим, десяток лет, уже более 20 пар создано.

В преддверии праздника в художественной галерее Михаила Савицкого открылась духовно-просветительская выставка, посвященная святой. Вместе с ней вспоминают имя митрополита Минского и Слуцкого Филарета. Именно с его благословения Валентина Минская была канонизирована Белорусской православной церковью через 40 лет после кончины. Матушка стала единственной в нашей стране святой, прославленной в чине блаженной.

Иерей Макарий Ковалев, настоятель храма в честь Филарета Милостивого:

Кропотливый труд по прославлению этой святой угодницы серьезным образом начался за год до дня прославления. В 2005 году была собрана большая группа специалистов как церковных, так и светских для всестороннего изучения жизни и других моментов биографии и выявления чудес, которые на то время были явлены миру. Кропотливый процесс длился целый год.