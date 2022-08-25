«Штабы к работе готовы». Под Осиповичами прошли учения территориальной обороны Минска

Новости Беларуси. Продолжается проверка органов управления территориальной обороны Минска. 25 августа военнообязанные отрабатывали навыки на Осиповичском полигоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь «территориалы» выполняли огневые задачи расчетами противотанковой артиллерийской батареи. Стоит отметить, что практическую стрельбу эти подразделения территориальных войск осуществляли впервые. На полигоне отработаны практические действия расчетов орудий, а личный состав получил возможность закрепить ранее полученные навыки.

Сергей Дроздов, военнообязанный:

Наша команда, которая тренировалась все время, условно говоря, в расположении, выехала на реальные боевые стрельбы на полигон, и все почувствовали как это, работать в команде. Я почувствовал прилив энергии и вижу по своим ребятам, которыми я командовал, что они в целом тоже получили заряд адреналина при работе с пушкой в реальных условиях.

Андрей Матиевич, начальник управления территориальной обороны – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Формирование территориальных войск Минска идет по плану, срывов нет. Мы сейчас завершаем боевое слаживание сформированных подразделений, штабы уже готовы к работе. Сейчас идет совершенствование своей подготовки. Плавно переходим на командно-штабные учения, которые состоятся 27 августа. Что хочу отметить, исполнительные комитеты Минска и местные власти справились с задачей по формированию территориальных войск и по их обеспечению, военнообязанные, призванные из Минска, проявляют желание, стремление – вы видели сегодня в ходе стрельбы.