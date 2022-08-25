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«Штабы к работе готовы». Под Осиповичами прошли учения территориальной обороны Минска

25 августа 2022 15:39
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Новости Беларуси. Продолжается проверка органов управления территориальной обороны Минска. 25 августа военнообязанные отрабатывали навыки на Осиповичском полигоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Штабы к работе готовы». Под Осиповичами прошли учения территориальной обороны Минска-1

Здесь «территориалы» выполняли огневые задачи расчетами противотанковой артиллерийской батареи. Стоит отметить, что практическую стрельбу эти подразделения территориальных войск осуществляли впервые. На полигоне отработаны практические действия расчетов орудий, а личный состав получил возможность закрепить ранее полученные навыки.  

«Штабы к работе готовы». Под Осиповичами прошли учения территориальной обороны Минска-4

Сергей Дроздов, военнообязанный:  
Наша команда, которая тренировалась все время, условно говоря, в расположении, выехала на реальные боевые стрельбы на полигон, и все почувствовали как это, работать в команде. Я почувствовал прилив энергии и вижу по своим ребятам, которыми я командовал, что они в целом тоже получили заряд адреналина при работе с пушкой в реальных условиях.  

«Штабы к работе готовы». Под Осиповичами прошли учения территориальной обороны Минска-7

Андрей Матиевич, начальник управления территориальной обороны – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:  
Формирование территориальных войск Минска идет по плану, срывов нет. Мы сейчас завершаем боевое слаживание сформированных подразделений, штабы уже готовы к работе. Сейчас идет совершенствование своей подготовки. Плавно переходим на командно-штабные учения, которые состоятся 27 августа. Что хочу отметить, исполнительные комитеты Минска и местные власти справились с задачей по формированию территориальных войск и по их обеспечению, военнообязанные, призванные из Минска, проявляют желание, стремление – вы видели сегодня в ходе стрельбы.  

«Штабы к работе готовы». Под Осиповичами прошли учения территориальной обороны Минска-10

Из запаса на военные сборы для формирования территориальных войск призваны более 300 военнообязанных. Личный состав отрабатывает навыки владения оружием и техникой, а также изучает функциональные обязанности, предусмотренные должностями. Проверку планируют завершить командно-штабным учением.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Сергей Дроздов # Андрей Матиевич # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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