Парк с гигантскими улитками есть недалеко от Минска. Рассказываем самые интересные факты об этих существах

Новости Беларуси. Эскарго по-белорусски! Новый взгляд на агроэкотуризм в программе «Центральный регион» на СТВ. Чем удивляет парк улиток в Радошковичах? Экстремальные бьюти-процедуры или все-таки антистресс. Познакомимся с улитками от мала до велика, узнаем рецепт французского деликатеса и как живут счастливые куры.

Яна Шипко, корреспондент:

Такого многообразия улиток не встретишь больше нигде в Беларуси. Сегодня мы приехали в Радошковичи. В этом году здесь открылась уникальная ферма улиток. Здесь можно узнать все тонкости разведения французского деликатеса – от икринки до взрослой особи, отважиться на бьюти-маску с живой улиткой и даже обзавестись новым домашним питомцем. Снэйлпарк – больше, чем просто ферма. Любителям экзотики придется по нраву погрузиться в удивительный мир этих загадочных и неспешных лишь на первый взгляд созданий.

Максим Вилюга, экскурсовод парка «Улитки»:

Улитки на самом деле не медлительные, скорость улитки достигает от 10 до 12 сантиметров в минуту. Стоит отлучиться на полчаса, у улитки есть фора 3,5 метра. Попробуй потом ее догнать, словить или найти.

Вот так Максим сходу развенчивает самый популярный миф об этих моллюсках. Каждый день он ухаживает за обитателями парка. Поголовье довольно неприхотливое. В рационе свежие овощи, комбикорм собственного производства и обязательно мел для крепости «домиков». Кстати, зубов у улитки больше, чем у акулы – до 25 тысяч. Словно жерновами они перетирают пищу. А самая комфортная среда для улиток – влажность до 95 %. Так что здесь царит вечный сезон дождей.

Максим Вилюга:

Наши улитки абсолютно глухие, ничего не слышат. Привет, дружок! Она не слышит ничего.

– А видит хотя бы?

– Улитка различает два спектра цвета – темное и светлое. Не черное и белое, а день и ночь. Ограниченное зрение и отсутствие слуха улиткам с лихвой компенсируют тактильные ощущения. Малорогатым обитателям этой фермы не чужд и мыслительный процесс. Улитки склонны к побегам, проявляя чудеса сообразительности.

Максим Вилюга:

У нас сделан так называемый забор, улитка не может убежать через соль. Касаясь нижними щупальцами соли, улитка получает небольшой ожог и сразу же возвращается обратно. Но бывают хитрости, когда одна улитка может залезть на вторую и третья еще сверху может упасть мимо соли.

– У них есть интеллект, получается?

– Это не доказано, но как будто бы так и происходит.

– У вас любимчики тут есть?

– Тигра – это все. Я от них балдею. А улитки для женщин – это вообще. Сейчас же новое направление идет в косметологии.

– Да, муцин.

Яна Шипко:

У них проходит первый шок, и они потихонечку показываются из домиков, идут знакомиться, судя по всему, на ощупь. После освежающего душа вверенные мне улитки активизировались, и мы можем наблюдать их во всей красе. Это два вида африканских улиток – ахатина обычная и тигровая. Вырастать они могут до 20 сантиметров, и сейчас это популярные домашние питомцы. Говорят, даже привыкают к хозяину и никуда не уползают. Гигантские улитки в качестве домашних питомцев чуткие и трогательные. Привязавшись к хозяину, могут даже впасть в спячку в его отсутствие. Кстати, именно эта особенность и сделала в свое время улиток популярной «ссобойкой» у древних римлян.

Максим Вилюга:

Улитка может себя законсервировать. Улитка может спать 4-5 месяцев. У нас все бодрствуют, мы показываем туристам. Залазит в домик полностью, покрывает вход пленкой, пленка с каждым днем твердеет, как каменная становится. И так может перезимовать. Существует легенда, что римляне с собой в походы брали улиток. Мешок с улиткой за спиной, пошел в поход. Когда вся провизия быстропортящаяся закончилась – улитку. Это природная консерва. Тогда улитки еще не прослыли изысканным деликатесом, а напротив – были доступной пищей бедняков. Продукт ни рыба ни мясо разрешался во время поста. От народной еды до блюда высокой кухни прошло не одно столетие. Улитки распространились по всей Европе. Самые популярные – виноградные. Встречаются в природе и в Беларуси. Но поскольку промышленный отлов из-за сокращения их популяции в Европе запретили, выращивать деликатес стали фермеры.

Яна Шипко:

Что же, отвлечем немножко эту улитку от вкусного обеда, чтобы показать вам самый распространенный вид для разведения в гастрономических целях в мире. Ее родина – Средиземноморье. Это на латыни «хеликс асперса максима». И поразительна мультипликация улиток – 1 к 200, то есть в течение года одна такая улитка может дать 200 особей потомства. Растут эти улиточные виды вдвое быстрее виноградных, потомство можно получить через полтора, а то и через полгода. Улитки – существа двуполые, потому, в отличие от традиционного животноводства, приплод умножайте на два.

Максим Вилюга:

Спарились, и обе беременные, через 12 дней откладывают икру. Икру однажды пробовал, одна из самых дорогих в мире, дороже, чем красная и черная икра. Еще называют икра Афродиты. Килограмм икры улиточной достигает 400 евро по цене. Пройдет 12 дней, мы инкубируем икру и выводим потомство. Через 19-21 день появляются улитеныши маленькие. Могу продемонстрировать вам наших малышей новорожденных. Вот такие у нас малыши, крохи. Также постоянно ставим землю на столы, потому что улитки по своей природе яйца откладывают в землю. Она заворачивается, как саморез, резцом в землю.

– Какие же они, однако, приспособленные.

– Улитки появились на Земле 500 миллионов лет назад. Медузы, улитки. Они гораздо старше динозавров. Покажу вам артефакт – окаменелая улитка. Это называется аммонит. Ей примерно 60 миллионов лет.

После зимы маточное стадо выпускается, можно сказать, в роддом, где они спариваются. После их выпускают на поля. Они откладывают икру, когда уже тепло, весной. Растет малек до осени. +5...+7 – начинается сбор улитки. Кто-то здесь загорится бизнес-идеей, кто-то просто получит антистресс от общения с дружелюбными существами. Масса впечатлений в любом случае обеспечена.

Мы впервые в этом замечательном месте. Нам приглянулась сама идея создания улиточной фермы, причем можно посмотреть от маленького размера до больших, ознакомиться с их условиями содержания. Достаточно интересное место для посещения не только взрослым, но и детям, причем разного возраста. Можно и с маленькими, и со взрослыми. Необычное место, и я под впечатлением, потому что это что-то необычное.