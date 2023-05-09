По какому маршруту «Поезд Памяти» поедет в 2023-м? Узнали у организаторов, чем будут удивлять

В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь заместитель директора Национального центра художественного творчества детей и молодежи Министерства образования Республики Беларусь Дмитрий Туронок.
В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь заместитель директора Национального центра художественного творчества детей и молодежи Министерства образования Республики Беларусь Дмитрий Туронок.
Александр Меженный, ведущий:
Сегодня мы уже неоднократно говорили о знаковых проектах, призванных увековечить имена героев и события Великой Отечественной войны. Особенно важно, чтобы историю своего народа не забывала молодежь. По-настоящему брендовым стал совместный белорусско-российский патриотический проект «Поезд Памяти».
Александра Каштанова, ведущая:
Сохранение памяти о страшных событиях Великой Отечественной войны – это гарантия того, что нацизм на нашей земле никогда не повторится. «Поезд Памяти» отправится в путь из Бреста 22 июня. В прошлом году проект вызвал небывалый ажиотаж, а потому в этом году было решено сделать его еще масштабнее.
Александр Меженный:
Все подробности мы узнаем прямо сейчас. Дмитрий, с праздником!
Дмитрий Туронок, заместитель директора Национального центра художественного творчества детей и молодежи Министерства образования Республики Беларусь:
С праздником, с Днем Победы!
Александра Каштанова:
Давайте, вы нам сразу расскажете о «Поезде Памяти». Если говорить о географии, то какой его маршрут?
Дмитрий Туронок:
Участники «Поезда Памяти» проедут 8 городов по территории Республики Беларусь и 8 городов по территории Российской Федерации. Если говорить о Беларуси, то это будут города Брест, Гродно, Гомель, Жлобин, Могилев, Орша, Минск. И финиширует поезд 5 июля в Москве.
Александр Меженный:
А по территории России?
Дмитрий Туронок:
По территории России он проедет такие города, как Санкт-Петербург, Москва, Уфа, Самара, Волгоград.
Александр Меженный:
Если мы говорим про «Поезд Памяти», мы понимаем, что это два государства, различные регионы. Насколько активно регионы подключаются к данному проекту?
Дмитрий Туронок:
Регионы Республики Беларусь подключились очень активно, каждый из регионов. Уже составлена программа пребывания участников «Поезда Памяти» в каждом нашем регионе. Участники посетят мемориальные места на территории Республики Беларусь. Помимо этого культурные объекты. Для них будут проведены экскурсии.
Александра Каштанова:
В этом году проект решили расширить, сделать еще глобальнее. В чем это выражается?
Дмитрий Туронок:
В первую очередь, на мой взгляд, это выражается в том, что маршрут пребывания будет дольше по времени, то есть будет больше дней. И к проекту в 2023 году приглашены и участники из стран СНГ.
Александра Каштанова:
Может быть, вы бы хотели отметить какие-то локации особенно?
Дмитрий Туронок:
Да, я хотел бы отметить эти локации. Конечно же, это Брестская крепость. Это мемориальные комплексы «Буйничское поле», «Курган Славы», Мамаев курган, парк «Патриот», который находится в Подмосковье.
Александр Меженный:
Мы говорим сегодня много про историю, мы говорим много о дорогах войны, дорогах Победы. А у вас же, я понимаю, есть своя какая-то история? Мы видим фотографии. Расскажите подробно, что для вас значит этот праздник?
Дмитрий Туронок:
Это великий подвиг наших дедов и прадедов, которые, скажем так, добыли его для нас, чтобы мы жили под мирным небом. У меня в военных действиях участвовало два прадедушки. Один прадедушка ушел на войну в 1941 году и, к сожалению, он погиб в 1944 году. Но место захоронения мы так и не нашли. И второй прадедушка – это Иосиф Ипполитович. Он был участником в составе Первого украинского фронта. Он участвовал в Берлинской операции, за что и был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». Он был награжден также медалью за «Одру, Нису». 9 Мая – это великий праздник. Но, к сожалению, для моего прадедушки он стал еще и трагическим. Он ушел из жизни 9 мая 1986 года.
Подробности смотрите в видеоматериале.