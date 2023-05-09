По какому маршруту «Поезд Памяти» поедет в 2023-м? Узнали у организаторов, чем будут удивлять

В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь заместитель директора Национального центра художественного творчества детей и молодежи Министерства образования Республики Беларусь Дмитрий Туронок.

Александр Меженный, ведущий:

Сегодня мы уже неоднократно говорили о знаковых проектах, призванных увековечить имена героев и события Великой Отечественной войны. Особенно важно, чтобы историю своего народа не забывала молодежь. По-настоящему брендовым стал совместный белорусско-российский патриотический проект «Поезд Памяти». Александра Каштанова, ведущая:

Сохранение памяти о страшных событиях Великой Отечественной войны – это гарантия того, что нацизм на нашей земле никогда не повторится. «Поезд Памяти» отправится в путь из Бреста 22 июня. В прошлом году проект вызвал небывалый ажиотаж, а потому в этом году было решено сделать его еще масштабнее. Александр Меженный:

Все подробности мы узнаем прямо сейчас. Дмитрий, с праздником! Участники «Поезда Памяти» проедут 8 городов в Беларуси и 8 городов в России

Дмитрий Туронок, заместитель директора Национального центра художественного творчества детей и молодежи Министерства образования Республики Беларусь:

С праздником, с Днем Победы! Александра Каштанова:

Давайте, вы нам сразу расскажете о «Поезде Памяти». Если говорить о географии, то какой его маршрут? Дмитрий Туронок:

Участники «Поезда Памяти» проедут 8 городов по территории Республики Беларусь и 8 городов по территории Российской Федерации. Если говорить о Беларуси, то это будут города Брест, Гродно, Гомель, Жлобин, Могилев, Орша, Минск. И финиширует поезд 5 июля в Москве. Александр Меженный:

А по территории России? Дмитрий Туронок:

По территории России он проедет такие города, как Санкт-Петербург, Москва, Уфа, Самара, Волгоград. Александр Меженный:

Если мы говорим про «Поезд Памяти», мы понимаем, что это два государства, различные регионы. Насколько активно регионы подключаются к данному проекту? Где побывают участники проекта? Дмитрий Туронок:

Регионы Республики Беларусь подключились очень активно, каждый из регионов. Уже составлена программа пребывания участников «Поезда Памяти» в каждом нашем регионе. Участники посетят мемориальные места на территории Республики Беларусь. Помимо этого культурные объекты. Для них будут проведены экскурсии.