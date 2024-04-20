Иван Кубраков: традиция субботника укрепит дух – все работают вместе, общаются

Сотрудники МВД и военнослужащие внутренних войск присоединились к республиканской акции благоустройства. Во главе с Иваном Кубраковым они отправились на Могилевщину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководители подразделений и Академии МВД, личный состав, курсанты и воспитанники военно-патриотических клубов рука об руку взялись за подготовку площадки под строительные работы, вырубку и вывоз кустарников. Место выбрано неслучайно. Это будущая база полка патрульно-постовой службы имени капитана Константина Владимирова. Уникальное подразделение, которому нет аналогов по стране. Уже скоро здесь появится спортивная площадка.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Самое главное сегодня заложен первый кирпич строительства этого серьезного объекта. Я уверен, у нас все получится, если мы вместе все будем делать. Традиция субботника укрепит дух, все работают вместе, работают физически, общаются.