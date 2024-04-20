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Иван Кубраков: традиция субботника укрепит дух – все работают вместе, общаются

20 апреля 2024 15:08
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Сотрудники МВД и военнослужащие внутренних войск присоединились к республиканской акции благоустройства. Во главе с Иваном Кубраковым они отправились на Могилевщину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Кубраков: традиция субботника укрепит дух – все работают вместе, общаются-1

Руководители подразделений и Академии МВД, личный состав, курсанты и воспитанники военно-патриотических клубов рука об руку взялись за подготовку площадки под строительные работы, вырубку и вывоз кустарников. Место выбрано неслучайно. Это будущая база полка патрульно-постовой службы имени капитана Константина Владимирова. Уникальное подразделение, которому нет аналогов по стране. Уже скоро здесь появится спортивная площадка.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Самое главное сегодня заложен первый кирпич строительства этого серьезного объекта. Я уверен, у нас все получится, если мы вместе все будем делать. Традиция субботника укрепит дух, все работают вместе, работают физически, общаются.

Иван Кубраков: традиция субботника укрепит дух – все работают вместе, общаются-4

Еще одна точка в маршруте делегации МВД – мемориальный комплекс «Батальон милиции под командованием Константина Владимирова». Участники почтили память павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны и привели в порядок территорию.

# Субботники в Беларуси # общество # Иван Кубраков

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