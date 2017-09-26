По информации одного из российских аналитических агентств, Минск этой осенью обогнал Астану и Баку по посещаемости туристов

Новости Беларуси. Этот город – самый лучший! Минск становится туристической меккой для россиян по итогам специального опроса. Этой осенью белорусская столица обогнала по посещаемости Астану и Баку. Рейтинг составило одно из российских аналитических агентств. По данным специалистов, туристы задерживаются в Минске в среднем на два с половиной дня.

Светлана Демешко, заместитель начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Этому способствует решение, принятое в феврале 2017 года, по безвизовому въезду. На сегодняшний день через Национальный аэропорт в город Минск прибыло более 50 тысяч туристов.

Это туристы из 67 стран. Наибольшей популярностью город Минск пользуется у немецких туристов, потом польских, итальянских. Это очень нас радует и мы прилагаем рзличные усилия для того, чтобы город стал ещё более популярен.