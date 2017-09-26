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Напомнить правила безопаснотси: республиканская акция с участием юных пожарных-спасателей стартовала в Минской области

26 сентября 2017 14:57
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Новости Белруси. Молодежь за безопасность. Республиканская акция с участием юных пожарных-спасателей стартовала в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Напомнить правила безопаснотси: республиканская акция с участием юных пожарных-спасателей стартовала в Минской области-1

Волонтеры вместе с сотрудниками МЧС посетят ветеранов, многодетные семьи и людей с ограниченными возможностями, а также помогут по хозяйству и проверят безопасность жилья.

Напомнить правила безопаснотси: республиканская акция с участием юных пожарных-спасателей стартовала в Минской области-3

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Акция приурочена ко дню рождения Белорусской молодёжной организации спасателей-пожарных. На протяжении трёх недель работники МЧС будут рассказывать о своей профессии, о важности знаний безопасности и своих юных помощниках. Для того, чтобы рассказать об организации, чем они занимаются в свободное время и ещё раз напомнить правила безопасности.

Акция пройдет в 3 этапа. За это время юные спасатели вместе с профессионалами проведут занятия по безопасности в детских домах и социальных приютах. В завершении – праздники в парках и домах культуры, где все желающие смогут принять участие.

# общество # Благотворительная акция # Фотофакт # Анастасия Швайбович

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