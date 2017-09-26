Напомнить правила безопаснотси: республиканская акция с участием юных пожарных-спасателей стартовала в Минской области

Новости Белруси. Молодежь за безопасность. Республиканская акция с участием юных пожарных-спасателей стартовала в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Волонтеры вместе с сотрудниками МЧС посетят ветеранов, многодетные семьи и людей с ограниченными возможностями, а также помогут по хозяйству и проверят безопасность жилья.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Акция приурочена ко дню рождения Белорусской молодёжной организации спасателей-пожарных. На протяжении трёх недель работники МЧС будут рассказывать о своей профессии, о важности знаний безопасности и своих юных помощниках. Для того, чтобы рассказать об организации, чем они занимаются в свободное время и ещё раз напомнить правила безопасности.