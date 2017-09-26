Картошки делят на фракции: как овощ убирают, «усыпляют», хранят и доставляют на рынки

Новости Беларуси. Время копать, сортировать и жарить: в Беларуси в самом разгаре сезон уборки картофеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На севере страны уже справились с половиной работы. И, судя по всему, урожай обещает быть неплохим, несмотря на проблемное лето-2017. Погожие дни сейчас позволяют развернуться в поле. Изучили маршрут картофеля к потребителю в сюжете. Под картофелем на приусадебном участке Михаила Булатова 50 соток земли. Выкопал 5 тонн клубней за несколько часов – комбайн выделило хозяйство, где работает механизатор. Вот уже третью неделю мужчина поднимает урожай с колхозных полей – по 60 тонн за смену.

Михаил Булатов, механизатор СПК «Ольговское»:

Я бульбаш, картошку я люблю. Ем через день, можно и каждый день. Картошка – наш второй хлеб. Три экипажа на уборочных комбайнах работают в поле, с десяток грузовых машин – на отвозке. Помогают перевозить то, что достали, в прямом смысле, из-под земли, индивидуальные предприниматели. На сортировке еще 15 человек. Через них ежесуточно проходит не менее 200 тонн картофеля.

Вадим Курсенков, агроном СПК «Ольговское»:

Картошки делят на фракции. Здесь крупная идет на реализацию, средняя идет на семена и мелкая на корм скоту.

Средняя урожайность в «Ольговском» – 350 центнеров с гектара. Есть поля и под 400. Убрана примерно половина площадей. Или две с половиной тысячи тонн клубней.

Анастасия Бут, СТВ:

Хранится картошка в специальных хранилищах при оптимальной температуре 5-6 градусов. Это рассчитано на 4 с половиной тысячи тонн. Такого объема, к примеру, хватит, чтобы обеспечить все детские сады и школы города Витебска на целый год. Здесь картошку, что называется, «усыпляют». Технология не позволяет клубням испортиться, и они спокойно хранятся до весны. А пока же первый картофель пробует местное население и гости северной столицы.

Татьяна Медвецкая, гость (Россия):

Всегда очень вкусно, душисто, чистенько, беленько, рассыпчато. Он имеет какой-то своеобразный вкус. И конкуренции с ним не выдержит, пожалуй, никакой картофель. Тем более, сейчас в сезон.

Елена Мандрикова, житель Витебска:

По своим вкусовым качествам высокого уровня. А также по цене достаточно приемлемо. Особенно наш белорусский картофель.