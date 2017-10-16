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По факту смерти Дмитрия Марьянова возбуждено уголовное дело

16 октября 2017 17:36
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Новости России. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти актера Дмитрия Марьянова.

Ранее в ряде российских изданий появилась информация о том, что накануне вечером в городе Лобня Московской области медики отказались оперативно оказать медицинскую помощь 47-летнему актеру.

Как сообщает пресс-служба ведомства, «по результатам проверки в целях всестороннего изучения обстоятельств случившегося, а также для оценки качества и оперативности оказания медицинской помощи погибшему возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей)».

Расследование продолжается. 

По предварительным данным, причиной смерти Дмитрия Марьянова стал оторвавшийся тромб. В учреждение здравоохранения актера везли друзья на собственном автомобиле. Спасти Марьянова не удалось, мужчина скончался по дороге в больницу.

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# общество # Некролог # Дмитрий Марьянов

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