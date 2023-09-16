По доступной цене и люди хвалят. В чём секрет вкусных яблок Белкоопсоюза?

Новости Беларуси. Потребительская кооперация – многоотраслевая структура, в которой одно из важных мест занимает заготовительная деятельность. Это первоисточник получения сырья для реализации в розничной сети в свежем виде, для переработки и экспорта. И главная задача – заготовка сельскохозяйственной и дикорастущей продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

– Добрый день, Петр Иванович, опять яблочки привезли? 14 копеек цена за килограмм, устраивает?

– Да!

Обычный осенний день в заготовительных пунктах потребкооперации Брестчины. Нынче время приема у населения яблок. Закупочные цены от 11 до 23 копеек, в зависимости от конъюнктуры рынка, качества, сорта и размера плодов. Сдатчики, не имеющие возможность доставить продукцию в приемозаготовительный пункт, могут оставить заявку, и разъездной изготовитель приедет к вам на дом.

Любовь Лазарчук, заместитель председателя правления Брестского райпо:

В каждом торговом предприятии Брестского райпо имеются уголки сдатчиков, где есть телефоны, и по этим телефонам можно сделать предварительную заявку.

На сегодня по стране заготовлено 14 тысяч тонн, в том числе у населения 12 тысяч тонн. Неплохо, учитывая, что этот год для яблок нельзя назвать урожайным.

Алексей Макаревич, первый заместитель председателя правления Брестского облпотребсоюза:

Активно ведем заготовку плодово-овощной продукции, работаем с перерабатывающими предприятиями. В первую очередь обеспечиваем собственную розничную торговую сеть. Участвуем в тендерах на поставку плодоовощной продукции бюджетным организациям, учреждениям здравоохранения, образования.

92 % яблок реализуется перерабатывающим предприятиям Беларуси и кооперативным, 8 % – реализуется в собственной торговой сети и на экспорт.

Беру эти яблоки потому, что они сладкие, белорусские, прекрасные, сочные.

Наталья Хомич, старший продавец магазина № 55 агрогородка Большие Мотыкалы:

Яблоки по доступной цене. Вкусные, сладкие, постоянно люди покупают, хвалят их очень.

Уникальность фермерского хозяйства «Беркли», расположенного в Брестском районе, в том, что его глава Александр Березин ни по образованию, ни по роду своей предыдущей деятельности не имел отношения к сельскохозяйственному производству. Но рациональный подход к решению проблем создал непреложные условия для результативной работы.

Александр Березин, фермер:

Вот такой арбуз вырастили в этом году белорусские фермеры. Начинал Александр Александрович свою деятельность в качестве фермера с трех гектаров земельных угодий. Сейчас в его распоряжении уже 60, их которых на 10 гектарах разместился сад.

Александр Березин, фермер:

Яблока в этом году урожай меньше, по крайней мере у нас. Но яблоко хорошего качества получилось. Мы также планируем заключить контракты на поставку этих яблок в потребкооперации. Поэтому я надеюсь, что будет доволен покупатель.

Старая пословица гласит: «Ешь по яблоку в день, и доктор не понадобится!». Яблоки – невероятно полезный фрукт, употребляя который, можно существенно поправить свое здоровье. Это самый доступный источник витамина С – антиоксиданта, который повышает сопротивляемость организма к простудным заболеваниям. А чтобы яблоки в любое время года были у вас на столе, позаботится Белкоопсоюз.