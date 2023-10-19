По белорусскому закону. Обязательно ли согласие родственников на изъятие донорских органов?

Трансплантология – это тот самый крайний случай, когда другие меры уже не способны помочь, ибо не каждая болезнь лечится. Сердечная недостаточность, цирроз лишь некоторые из диагнозов, которые ставят пациентов в очередь на донорское сердце, печень или почку. О том, какие чудеса могут творить белорусские хирурги и как спасают жизни в нашей стране, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Родственникам звонят, нужно ли чье-то согласие?

Леонид Кирковский, заведующий отделением портальной гипертензии Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:

По нашему закону, по закону белорусскому, который не отличается от законов многих стран мира, не обязаны сообщать родственникам. Но, как правило, в маленьких районных больницах, у нас есть специальная служба координации в каждой области и в нашей клинике тоже, они выезжают, разговаривают с родственниками. Я хочу сказать, что когда начиналась программа по трансплантации органов, конечно, разговор с родственниками зачастую заканчивался отказом родственников от донации органов погибшего. Наталья Надольская:

Мотивация какая? Почему говорят или никак не объясняют?