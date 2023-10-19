По белорусскому закону. Обязательно ли согласие родственников на изъятие донорских органов?
Трансплантология – это тот самый крайний случай, когда другие меры уже не способны помочь, ибо не каждая болезнь лечится. Сердечная недостаточность, цирроз лишь некоторые из диагнозов, которые ставят пациентов в очередь на донорское сердце, печень или почку. О том, какие чудеса могут творить белорусские хирурги и как спасают жизни в нашей стране, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Родственникам звонят, нужно ли чье-то согласие?
Леонид Кирковский, заведующий отделением портальной гипертензии Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:
По нашему закону, по закону белорусскому, который не отличается от законов многих стран мира, не обязаны сообщать родственникам. Но, как правило, в маленьких районных больницах, у нас есть специальная служба координации в каждой области и в нашей клинике тоже, они выезжают, разговаривают с родственниками. Я хочу сказать, что когда начиналась программа по трансплантации органов, конечно, разговор с родственниками зачастую заканчивался отказом родственников от донации органов погибшего.
Наталья Надольская:
Мотивация какая? Почему говорят или никак не объясняют?
Леонид Кирковский:
Понимаете, для родственников умершего человека это всегда очень большой стресс, трагедия. Органы изымаются, как правило, у достаточно молодых людей. То есть не совсем уже глубоких стариков, а у молодых, у которых произошла внезапная смерть мозга от инсульта или авария – это стресс, трагедия. Родственников нельзя за это осуждать. Но в том числе понимание того, что эти органы идут таким пациентам, продлевают и спасают им жизни, родственники знают. Теперь у нас эта открыта информация, мы не прячем свою работу ни от кого, и они видят успехи нашей трансплантологии. Все чаще теперь люди при таких разговорах дают согласие на изъятие органов у своих родственников. В том числе у нас по нашему закону разрешено изымать у педиатрических доноров, во всех таких случаях всегда разговаривают с родителями этих детей. Как в Италии, точно так же белорусы дают согласие на такие изъятия.
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