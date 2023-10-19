Несколько тысяч белорусов примут участие в благотворительных акциях «Наши дети» и «От всей души»

Новости Беларуси. Помочь, подарить заботу и тепло тем, кто в этом особо нуждается. Благотворительные акции «Наши дети» и «От всей души» стартуют 15 декабря. К участию будут привлечены несколько тысяч людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марафон добра для детей стал доброй зимней традицией и проводится уже более 20 лет. По итогам прошлого года по инициативе главы государства он получил новый формат, продолжение в мероприятиях, посвященных старшему поколению. Данные акции охватят каждый уголок нашей страны. В процесс поздравления включатся представители республиканских и местных органов власти, общественные организации, профсоюзы и просто активные граждане Беларуси. Главная елка страны, благотворительные праздники во Дворце Республики и Дворце Независимости, бал. Для старшего поколения – круглые столы, чаепития, концертные программы различного рода. Это и многое другое запланировано в рамках проведения акций.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы надеемся, что от года к году наши все эти мероприятия прирастают новыми идеями, новыми форматами, которые очень активно поддерживаются всех нашей страной и закрепляются в нашем обществе. Я думаю, это позволить и дальше нам демонстрировать именно такую монолитную, дружную белорусскую семью, в которой царит мир, порядок, искреннее отношение к каждому человеку.