Более 260 школьных лагерей будут работать в Минске во время осенних каникул

Новости Беларуси. Меньше недели остается до старта осенних каникул. И чтобы 10 дней отдыха прошли для юных жителей столицы с пользой, в Минске будут работать 260 школьных лагерей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ребят ждут познавательные экскурсии по знаковым объектам города, походы в музеи и кинотеатры. А также творческие и спортивные мероприятия. Скучать не придется. Как ожидается, почти 15 тысяч детей смогут отдохнуть в лагерях. Они будут работать на базе столичных школ, а также в центрах дополнительного образования.

Андрей Стригельский, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Лагеря эти очень востребованы и для родителей доступны по цене. Родительская доплата будет составлять в районе 5 рублей за 6 дней пребывания в лагере. Это хорошая форма занятости, которая предоставляет ребятам и трехразовое питание, и разнообразные по форме и содержанию мероприятия.