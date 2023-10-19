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Более 260 школьных лагерей будут работать в Минске во время осенних каникул

19 октября 2023 13:49
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Новости Беларуси. Меньше недели остается до старта осенних каникул. И чтобы 10 дней отдыха прошли для юных жителей столицы с пользой, в Минске будут работать 260 школьных лагерей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 260 школьных лагерей будут работать в Минске во время осенних каникул-1

Ребят ждут познавательные экскурсии по знаковым объектам города, походы в музеи и кинотеатры. А также творческие и спортивные мероприятия. Скучать не придется. Как ожидается, почти 15 тысяч детей смогут отдохнуть в лагерях. Они будут работать на базе столичных школ, а также в центрах дополнительного образования.

Более 260 школьных лагерей будут работать в Минске во время осенних каникул-4

Андрей Стригельский, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Лагеря эти очень востребованы и для родителей доступны по цене. Родительская доплата будет составлять в районе 5 рублей за 6 дней пребывания в лагере. Это хорошая форма занятости, которая предоставляет ребятам и трехразовое питание, и разнообразные по форме и содержанию мероприятия.

Более 260 школьных лагерей будут работать в Минске во время осенних каникул-7

Для старшеклассников каникулы станут важным этапом. Для них организуют специальные мероприятия по профориентации. Школьники посетят промышленные предприятия, а также дни открытых дверей в городских колледжах и высших учебных заведениях.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Андрей Стригельский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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