Любой белорус может прислать свои предложения по изменению программы партии «Белая Русь»

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается общественное обсуждение программы политической партии «Белая Русь». Проект размещен на сайте объединения, он охватывает вопросы политического, социально-экономического и культурного развития нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активно изучают предложения и в регионах. Любой гражданин, который видит основания для критики программы, может прислать свои пожелания, которые в последующем будут учтены в ходе подготовки итогового варианта. Обсуждение будет разносторонним и многомерным. Активное участие в нем принимает молодежь, экспертное сообщество, ветераны, трудовые коллективы.

Оксана Адамович, заместитель директора предприятия «Гроднохлебпром»:

Основные задачи, которые будут стоять перед партией, – это стремление к социальной справедливости, сохранение памяти и правды об истории белорусского народа, построение динамично развивающейся экономики, получение качественного образования, медицинского обслуживания.

Система обратной связи позволит выстроить эффективный диалог с представителями всех политических объединений, чтобы действовать в интересах каждого белоруса. Учредительный съезд партии «Белая Русь» состоится 18 марта.