«Белпочта» предлагает бесплатно отправить открытку к 8 Марта

Новости Беларуси. Порадовать близких приятным сюрпризом. Сегодня, 6 марта, «Белпочта» дарит такую возможность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В преддверии Международного женского дня во многих отделениях проходит акция «Весенний комплимент». Стать частью этого марафона может каждый, отправив праздничную открытку своим мамам, бабушкам и сестрам. Поздравления адресатам разлетятся по всей стране. Пересылка для отправителей будет бесплатной. Необходимо только приобрести открытку.