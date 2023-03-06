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«Белпочта» предлагает бесплатно отправить открытку к 8 Марта

06 марта 2023 06:54
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Новости Беларуси. Порадовать близких приятным сюрпризом. Сегодня, 6 марта, «Белпочта» дарит такую возможность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белпочта» предлагает бесплатно отправить открытку к 8 Марта-1

В преддверии Международного женского дня во многих отделениях проходит акция «Весенний комплимент». Стать частью этого марафона может каждый, отправив праздничную открытку своим мамам, бабушкам и сестрам. Поздравления адресатам разлетятся по всей стране. Пересылка для отправителей будет бесплатной. Необходимо только приобрести открытку.

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# 8 Марта # общество # Фотофакт

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