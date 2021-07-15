По 6-8 раз в день. Сколько воды тратят в Минске на полив дороги?

Ежедневно в городе работают 75 единиц техники. Каждая машина в смену совершает 8 рейсов, объем цистерны – 9 кубометров. Основные проспекты и улицы с интенсивным движением поливают 6-8 раз в день.

Не остаются без необходимой влаги и растения. Цветы поливают поздним вечером и ночью, когда нет палящего солнца. Кстати, если в менее жаркую погоду насаждения поливали по мере необходимости, то теперь хотя бы раз в три дня. За один полив на каждый куст расходуется 10 литров жидкости, на дерево – минимум 20.