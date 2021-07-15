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По 6-8 раз в день. Сколько воды тратят в Минске на полив дороги?

15 июля 2021 14:16
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Новости Беларуси. Из-за аномально жаркой погоды в Минске дорожники усилили полив улиц, чтобы защитить покрытие от плавления, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По 6-8 раз в день. Сколько воды тратят в Минске на полив дороги?-1

Ежедневно в городе работают 75 единиц техники. Каждая машина в смену совершает 8 рейсов, объем цистерны – 9 кубометров. Основные проспекты и улицы с интенсивным движением поливают 6-8 раз в день.

По 6-8 раз в день. Сколько воды тратят в Минске на полив дороги?-4

Не остаются без необходимой влаги и растения. Цветы поливают поздним вечером и ночью, когда нет палящего солнца. Кстати, если в менее жаркую погоду насаждения поливали по мере необходимости, то теперь хотя бы раз в три дня. За один полив на каждый куст расходуется 10 литров жидкости, на дерево – минимум 20.

# Автодороги Беларуси # общество # Фотофакт

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