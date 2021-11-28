«Пневмонии, аппендициты, почечные колики». Медики продолжают оказывать помощь беженцам в кризисном центре на границе

По разным причинам люди не хотят или не могут вернуться на родину. Поэтому вынуждены ждать ответа Евросоюза. Уже почти три недели белорусы оказывают поддержку беженцам. Объединяются коллективы, помощь поступает от профсоюзов, церкви, общественных организаций.

Леонида Батура, врач выездной бригады:

За сутки в комплексе обращаются, и мы осматриваем от 100 до 200 человек. Тяжелых каких-то таких, требующих больницы, например, пневмония там или с аппендицитами, примерно госпитализируемых 5-10 человек. Которых мы направляем в больницы, их там осматривают. Пневмонии, аппендициты, почечные колики. Обслуживаем теми препаратами, которые по гуманитарке. И если что-то такое тяжелое требующие, у нас есть свои медикаменты.