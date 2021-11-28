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«Пневмонии, аппендициты, почечные колики». Медики продолжают оказывать помощь беженцам в кризисном центре на границе

28 ноября 2021 13:25
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Новости Беларуси. В ожидании и надежде на гуманитарный коридор на белорусско-польской границе остаются около 2 000 беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Пневмонии, аппендициты, почечные колики». Медики продолжают оказывать помощь беженцам в кризисном центре на границе-1

По разным причинам люди не хотят или не могут вернуться на родину. Поэтому вынуждены ждать ответа Евросоюза. Уже почти три недели белорусы оказывают поддержку беженцам. Объединяются коллективы, помощь поступает от профсоюзов, церкви, общественных организаций.  

«Пневмонии, аппендициты, почечные колики». Медики продолжают оказывать помощь беженцам в кризисном центре на границе-4

В кризисном центре круглосуточно дежурят медики. За сутки от 100 до 200 беженцев обращаются за помощью. Лечение получили порядка 100 человек.  

«Пневмонии, аппендициты, почечные колики». Медики продолжают оказывать помощь беженцам в кризисном центре на границе-7

Последняя информация с границы – у нашего корреспондента Юлии Мычки.  

«Пневмонии, аппендициты, почечные колики». Медики продолжают оказывать помощь беженцам в кризисном центре на границе-10

Леонида Батура, врач выездной бригады:  
За сутки в комплексе обращаются, и мы осматриваем от 100 до 200 человек. Тяжелых каких-то таких, требующих больницы, например, пневмония там или с аппендицитами, примерно госпитализируемых 5-10 человек. Которых мы направляем в больницы, их там осматривают. Пневмонии, аппендициты, почечные колики. Обслуживаем теми препаратами, которые по гуманитарке. И если что-то такое тяжелое требующие, у нас есть свои медикаменты.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Леонида Батура # Юлия Мычка # Татьяна Савчик # Фотофакт

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