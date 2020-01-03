У пунктов пропусков на выезд из Беларуси очереди: комментарий Госпогранкомитета

После снижения числа пересекающих границу 31 декабря – 1 января количество людей, выезжающих из Беларуси, более чем в два раза превысило число въезжающих в страну. Очереди появились у пунктов пропусков.

Новости Беларуси. У пунктов пропусков на выезд из Беларуси очереди.

Основа пассажиропотока – россияне. Их выходные продлятся до 8 января, поэтому многие граждане страны решили отправиться в Европу через Беларусь. С начала 2020 года пограничники оформили более 140 тысяч граждан, среди которых 70% – граждане России.

По сообщению Госпогранкомитета, к концу новогодних каникул туристы будут возвращаться домой, поэтому рост пассажиропотока ожидается уже на въезд в Беларусь.