Пляжи Минска готовятся к сезону: беседки, зоны для пикника, детские площадки, бесплатные дрова и аттракционы

Тем, кто с нетерпением ждет отдыха на солнце и воде, осталось только заказать по-настоящему летнюю погоду. Подготовка пляжей к жаркому сезону практически завершена.

Всего в Минске насчитывается шесть водохранилищ. Здесь установлено свыше 1700 единиц пляжного оборудования. На сегодня в Минске обустроено и подготовлено к летнему сезону 26 зон отдыха.

Юлия Журова, и.о. заведующего отделением коммунальной гигиены ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:

На них оборудованы дополнительные контейнерные площадки, благоустроены детские, игровые, спортивные площадки. Также проведен покос сорной растительности, дополнительно обустроены биотуалеты, общественные туалеты.

В 2015 году на столичных пляжах и в зонах отдыха появилось 11 новых беседок, а также несколько комплектов лесной мебели, дополнительные урны и мангалы.

Это далеко не все приятные сюрпризы, подготовленные городскими службами для отдыхающих.

Александр Проминский, начальник службы по содержанию городских лесов, пляжей и МКАД УП «Минское лесопарковое хозяйство»:

Сейчас вопрос прорабатывается, но на зону отдыха будут подвозиться отдыхающим дрова на бесплатной основе.

Одно из самых посещаемых минчанами мест отдыха – «Цнянское водохранилище». Располагается оно в северо-западной части Минска, в микрорайоне Зеленый луг.

Практически все пляжи Цнянки уже готовы принять первых отдыхающих нового купального сезона. Исключение составляет пляж № 2, где проводится комплекс реконструкционных работ.

Но, несмотря на то, что купание на этом пляже запрещено, отдыхающие здесь могут посетить специально обустроенную зону пикника.

На нескольких пляжах Цнянского водохранилища совсем скоро появится несколько торговых объектов, новые пункты проката, а также детские площадки с батутами и надувными горками.

Любителей проводить теплые летние дни в окрестностях водохранилища «Дрозды» также ждут приятные новости. На пляже № 5 в скором времени планируется открытие водобуксировочного аттракциона.

Городские службы позаботились и о тех, кто любит посещать городские пляжи на личном автотранспорте.

Александр Проминский, начальник службы по содержанию городских лесов, пляжей и МКАД УП «Минское лесопарковое хозяйство»:

В этом году Минским лесопарковых хозяйством для пресечения несанкционированного заезда на зону отдыха установлены 42 шлагбаума и 168 ограничительных столбиков. В дополнение к этому установлены дорожные знаки «Въезд запрещен».

К сожалению, купальные сезоны не всегда связаны с приятными моментами. Об этом говорит неутешительная статистика.

С 2006 по 2014 год в минских водоемах утонуло 789 человек.

Для того, чтобы подобных случаев было как можно меньше, на столичных пляжах постоянно еще до официального открытия купального сезона начинают дежурить спасатели.

Халево Михаил, матрос-спасатель:

Люди начинают только купаться, сезон, как говорится, еще не вошел в полную силу, спасать еще не приходилось никого, слава богу. Но мы находимся в постоянной готовности в любую секунду оказать помощь.

В жаркие дни многие поддаются соблазну и купаются в водоемах, для этого не предназначенных.

Водные процедуры под знаком «Купаться запрещено» могут обернуться для «разгорячившихся» нарушителей огромными штрафами.

Юлия Журова, и.о. заведующего отделением коммунальной гигиены ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:

Запрещено купание на технических водоемах Минска. Возле всех технических водоемов обозначены информационные знаки, на которых есть надпись «Запрещено купание». К таким водоемам можно отнести Чижовское водохранилище, Лошицкое, река Мышка, река Свислочь.

Вода – это не только добрый друг, но и при определенных обстоятельствах беспощадный враг. Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте своей безопасностью и безопасностью тех, кто находится рядом с вами.