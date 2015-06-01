«Меня назвали в честь моего деда»: 27-летний русский эмигрант в США отвоевал право называть себя Богом

Новости США. Все началось с того, что кредитная компания отказалась вносить имя мужчины в свою базу данных. Имя Года Газарова, в переводе с английского, означает Бог. Он русский эмигрант, ему 27 лет, он живет в Бруклине. Здесь же владеет ювелирным магазином, который назван в честь его деда. Год признается, что был ошеломлен, когда узнал о первоначальном отказе компании проанализировать его кредитную историю исключительно из-за имени. Год Газаров (в интервью ABC News): Я никогда не заявлял, что я всемогущий правитель мира. Это страна построена на эммигрантах. И нет ничего страшного в том, что у некоторых из них неамериканские имена. Я же не говорю, что меня зовут Микки Маус, а мой адрес – Диснейлэнд. По условиям соглашения с кредитной компанией Газаров получит большую сумму денег за то, что разбирательство не дошло до суда. На эти деньги владелец ювелирного магазина собирается купить новую BMW.

Как передают американские СМИ, если бы дело дошло до суда, у компании было немного шансов выиграть дело.



Джеймс Фишман, адвокат:

Когда мой клиент пытался получить свою кредитную историю, он предоставил свои водительские права, номер социального страхования, справку о налоговом учете и даже письмо от хозяина квартиры, которую он снимает. Везде было его настоящее имя. Однако в Equifax не только не поверили, что имя Год является настоящим, но даже предложили моему клиенту его сменить.



Газаров никогда даже не задумывался над тем, чтобы сменить имя. Более того, своим именем он гордится: родители назвали Года в честь деда.

Год Газаров:

Мой дед был очень большим армейским командиром, его все уважали на родине.