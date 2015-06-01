«Меня назвали в честь моего деда»: 27-летний русский эмигрант в США отвоевал право называть себя Богом

Новости США. Все началось с того, что кредитная компания отказалась вносить имя мужчины в свою базу данных. Имя Года Газарова, в переводе с английского, означает Бог. Он русский эмигрант, ему 27 лет, он живет в Бруклине. Здесь же владеет ювелирным магазином, который назван в честь его деда.
Год признается, что был ошеломлен, когда узнал о первоначальном отказе компании проанализировать его кредитную историю исключительно из-за имени.
Год Газаров (в интервью ABC News):
Я никогда не заявлял, что я всемогущий правитель мира. Это страна построена на эммигрантах. И нет ничего страшного в том, что у некоторых из них неамериканские имена. Я же не говорю, что меня зовут Микки Маус, а мой адрес – Диснейлэнд.
По условиям соглашения с кредитной компанией Газаров получит большую сумму денег за то, что разбирательство не дошло до суда. На эти деньги владелец ювелирного магазина собирается купить новую BMW.
Поменял имя – переписал судьбу? Правда или вымысел? Узнаете в сюжете (см. видео).