Костелы Минска в XVI – XIX веках: подземные сокровища и тоннели, фруктовые сады и частная пристань

Во второй половине XVI – первой половине XVII веков Минск переживает своеобразный «золотой век». Развивается экономика, появляется административный статус. После пожара 1547 года город начинает возрождаться по европейским принципам, появляются первые каменные дома и Ратуша. И если до конца XVI века в Минске была только одна католическая святыня, то уже в начале XVII века был основан первый католический монастырь доминиканцев.

Спустя время помимо монастыря доминиканцы построили великолепный костел в стиле барокко в честь Томаша Аквинского. Интерьеры святыни были украшены фресками. Грандиозный комплекс монастыря и костела занимал целый квартал. Здесь был прекрасный сад, а костел был обнесен высоким каменным ограждением с брамой-звонницей.

Находилась святыня доминиканцев за современным Дворцом Республики. Сегодня зеленая возвышенность возле него и есть место, где когда-то располагались костел и монастырь.

Денис Филипчик, историк, экскурсовод:

Гарадская легенда сцвярджае, што ў канцы XVIII стагоддзя, перад тым, як адбываліся падзелы Рэчы Паспалітай, манах, які кіраваў усімі астатнімі, прадчуваючы небяспеку, дзесьці тут, пад зямлёй, схаваў усе гэтыя незлічонныя скарбы. І, сапраўды, у XIX стагоддзі кляштар будзе скасаваны, касцёл будзе зачынены, ператвораны ў іншую ўстанову. Ён вельмі моцна быў пашкоджаны падчас Другой сусветнай вайны, але, тым не менш, выстаяў. І сам касцёл, і кляштар. І ўжо ў паваенным часе храм быў узарваны, а яго руіны ляглі ў падмуркі новых сучасных будынкаў, якія ўзводзіліся ў Мінску, які толькі-толькі адраджаўся. У сёняшні дзень зноў з’явіліся ідэі аб тым, чаму б не аднавіць такі прыгожы храм.

Легенда гласит, что в XVII-XVIII веках начала появляться фигура черного монаха Доминиканского монастыря, которая оповещала минчан об опасности, и якобы до сих пор она оберегает клады.

Так или иначе перед строительством Дворца Республики останки костела и монастыря были исследованы археологами, был найден подземный переход, ведущий в сторону Верхнего города, но красная линия улицы Интернациональной мешала дальнейшим раскопкам, и эта тайна так и осталась неразгаданной.

На месте между современным кинотеатром «Победа» и Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в XVII веке был построен монастырь и роскошный костел святого Войцеха.

Он принадлежал католическому ордену бенедиктинок. Пани занимались воспитательной работой с молодежью. Прекрасную архитектуру костела в стиле виленского барокко дополнял огромный фруктовый сад в 150 деревьев, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В 70-х годах XIX века костел, когда он еще принадлежал католической конфессии, был перестроен и передан православной. Со временем за участие монахов и монахинь в национально-освободительных восстаниях в 30-е и 60-е годы XIX века монастыри ликвидировали.

Денис Филипчик, историк, экскурсовод:

Адна з таямніц бенедэктынак схавана зараз пад тоўшчай зямлі. У XX стагоддзі, пеорад тым, як узвесці пракуратуру, праводзіліся археалагічныя раскопкі, і аказалася (уявіце сабе), нашы панны бенедектынкі ўжо ў XVII-XVIII стагоддзі мелі падлогу з падагрэвам. Каларыферы з печаў праходзілі пад падлогай, і памяшканне кляштара такім чынам ацяплялася. І, вось, адна з таямніц бенедэктынак таксама раскрылася ў XX стагоддзі. Калі будавалі ведамасныя гаражы, то аказалася, што будаўнікі знайшлі нейкую пустэчы. Яны спусціліся туды і ўбачылі падземны пераход, які разыходзіўся ў двух накірунках. Адын з іх ішоў у бок сучаснай вуліцы Леніна, а іншы скіроўваўся да кінатэатра «Перамога».

Бульвар Ленина – мекка столичной молодежи, одно из любимых мест для свиданий.

Примерно на месте нынешних кафе-мороженого и парикмахерской находились в XVII веке монастырь и костел францисканцев. Именно поэтому улица Ленина 150 лет называлась Францисканской.

Францисканцы были католическим орденом, главной деятельностью которых была работа с бедными, сами они вели аскетичный образ жизни. Так костел выглядел в XIX веке после перестройки под городскую управу.

В XVII веке на месте современной Энгельса проходила улица Доминиканская. А этот уютный дворик, где сегодня устраивают концерты ученики детской музыкальной школы искусств № 10 имени Глебова, был монастырским.

Здесь до середины XVII века были построены униатские (греко-католические) мужской и женские каменные монастыри. Относились они к ордену базилианов. Он был утвержден по статуту Василия Великого. Василь на старобелорусском языке звучал как Базыль – отсюда и название.

Монастырские здания, хоть и в измененном виде, но смогли чудом уцелеть до наших дней. Так, в бывшем женском монастыре базилианок сейчас берут высокие ноты талантливые ученики «Глебовки», монашеские кельи заменили комфортные классы.

Белоснежные крестовые своды, старинные высокие окна и двери. Интерьер святыни сохранился идеально.

В здании былого мужского монастыря сейчас действует Совет профсоюзов.

Уникальный монастырский комплекс возник неслучайно.

Денис Филипчик, историк, экскурсовод:

Пачатак XVII стагоддзя – яшчэ такі не вельмі спакойны час, але ў Мінску адзін за другім пачынаюць узнікаць кляштары. Ішло сапраўднае спаборніцтва: з’яўляюцца каталікі, з’яўляюцца і мужчынскія, і жаночыя кляштары, з’яўляюцца ўніяты, з’яўляюца базыліяне. І праваслаўная канфесія таксама не адставала. Яны засноўваюць свой праваслаўны кляштар, дзе зараз знаходзіцца Петрапаўлаўская царква, у 1613 годзе. Ідзе хваля, уздым. І гэта ўсё знаходзіць сваё ўвасабленне ў храмавым будаўніцтве. Было два кляштары (мужчынскі і жаночы), а касцёл, храм, у іх быў адзін. Гэта была Святадухава царква, і з’яўлялася яна сапраўднай жамчужынай у нашай архітэктуры, мінскай. На жаль, да сёняшняга дня храм гэты не захаваўся, і толькі ў апошнія гады быў адноўлены ў выглядзе, набліжанным да таго, першапачадковага.

Когда-то эта улица называлась Большая Бернардинская и спускалась к Свислочи. Возле нее разместились два католических монастыря, которые сохранились до наших дней вместе с костелами.

С левой стороны находился костел и монастырь ордена бернардинцев, а с правой стороны находились бернардинки. У бернардинцев были не только здания, где они жили, но также много хозяйственных построек. Бровар, лазовня, торговые ряды, которые они сдавали в наем и получали доход, а эти деньги отдавали на благотворительность.

Также бернардинцы владели крупной библиотекой, где находилось 1532 тома.

А недавно археологи открыли небольшую тайну. Оказывается, на территории бернардинских монастырей была и своя частная пристань.

Денис Филипчик, историк, экскурсовод:

Гэта архітэктура былога касцёла Святога Юзэфа, які адносіцца да тыпу брамкавых фасадаў. Фасад сімваліузе сабой браму, фігурны франтон, якая уводзе нас у касцёл. У касцёле мы сустракаем з вамі алтар, які з’яўляецца брамай да неба.

А насупраць мужчынскага кляштара знаходзіўся жаночы кляштар бернардынак. І гэта ўжо віленскае барока: шыкоўная архітэктура, класічны двухвежавы фасад. Гарадскія легенды, безумоўна, свярджаць, што гэтыя два касцёлы былі звязаныя паміж сабой падземнымі пераходамі. Хто ведае, можа, так яно і ёсць.

Уникальная сохранившаяся архитектура святынь – настоящая сокровищница для Минска. Так, практически каждая площадка и улочка Верхнего города и ближайших центральных – намоленные места, которые хранят свои монастырские тайны.