Прямой эфир

В США женщина посчитала первый компьютер Apple мусором и сдала его в утиль

01 июня 2015 10:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Центр утилизации в Калифорнии разыскивает женщину, которая сдала в качестве мусора уникальный экземпляр одного из первых персональных компьютеров Apple. Фирма готова выплатить ей ровно половину средств, вырученных от продажи, а именно 100 тысяч долларов.

Известно, что женщина обнаружила компьютер, когда убиралась в гараже покойного мужа. Она сдала в утиль сразу несколько коробок с электроникой, поэтому работники центра утилизации заметили редчайший Apple I только через несколько недель.

Компания по переработке вторсырья в итоге продала компьютер частному коллекционеру за 200 тысяч долларов.

Напомним, уникальный компьютер Apple I, выпущенный в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Роном Уэйном, вышел тиражом в 200 копий. Сохранилось примерно 50 экземпляров, при этом в полностью работоспособном состоянии находятся шесть (одна из них продана в Кельне).

# общество # Курьезы

Другие новости рубрики

Все новости
«Меня назвали в честь моего деда»: 27-летний русский эмигрант в США отвоевал право называть себя Богом
01 июня 2015 09:12

«Меня назвали в честь моего деда»: 27-летний русский эмигрант в США отвоевал право называть себя Богом

1 июня – Международный день защиты детей
01 июня 2015 08:05

1 июня – Международный день защиты детей

Светлана Казакевич, начальник фабрики мороженого ТПКУП «Минский хладокомбинат №2» на СТВ
01 июня 2015 07:51

Светлана Казакевич, начальник фабрики мороженого ТПКУП «Минский хладокомбинат №2» на СТВ