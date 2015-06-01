В США женщина посчитала первый компьютер Apple мусором и сдала его в утиль

Новости США. Центр утилизации в Калифорнии разыскивает женщину, которая сдала в качестве мусора уникальный экземпляр одного из первых персональных компьютеров Apple. Фирма готова выплатить ей ровно половину средств, вырученных от продажи, а именно 100 тысяч долларов.

Известно, что женщина обнаружила компьютер, когда убиралась в гараже покойного мужа. Она сдала в утиль сразу несколько коробок с электроникой, поэтому работники центра утилизации заметили редчайший Apple I только через несколько недель.

Компания по переработке вторсырья в итоге продала компьютер частному коллекционеру за 200 тысяч долларов.

Напомним, уникальный компьютер Apple I, выпущенный в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Роном Уэйном, вышел тиражом в 200 копий. Сохранилось примерно 50 экземпляров, при этом в полностью работоспособном состоянии находятся шесть (одна из них продана в Кельне).