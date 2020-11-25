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«Пляски на костях». Специальный репортаж Григория Азарёнка. Анонс

25 ноября 2020 10:37
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Новости Беларуси. СТВ готовит масштабное расследование об обстоятельствах гибели и похорон Романа Бондаренко. Нам удалось получить эксклюзивные материалы, которые прольют свет на многое из того, что происходило сразу после случившегося.

«Пляски на костях». Специальный репортаж Григория Азарёнка. Анонс-1

Григорий Азаренок, СТВ:
«Пляски на костях». СТВ готовит масштабное расследование о по-настоящему страшной истории, которая случилась после смерти Романа Бондаренко. Кто «мертвой хваткой» схватил родственников и с какой целью? Есть ли здесь сочувствие и сострадание? Мы должны вам показать, как они работают. Факты и материалы, которые еще никто не видел.

Специальный репортаж Григория Азаренка смотрите 25 ноября в 19:30.

# Проекты СТВ # общество # Григорий Азарёнок # Роман Бондаренко # Фотофакт

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