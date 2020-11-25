7 маршрутов 2 раза в месяц. Как в Дубровенском районе работает библиотека на колёсах

Анастасия Макеева, корреспондент:
Библиобуса в деревне Ляховка ждут еще больше, чем автолавку, ведь в его кузове настоящая духовная пища. Детективы и романы здесь расходятся, как горячий хлеб.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Библиобуса в деревне Ляховка ждут еще больше, чем автолавку, ведь в его кузове настоящая духовная пища. Детективы и романы здесь расходятся, как горячий хлеб.
Татьяна Николаевна на страже местной фермы. Охраняет по ночам быков, а в свободное время читает взахлеб. Слезливым любовным драмам предпочитает горячие боевики. 10 криминальных чтив на 2 недели – норма.
Татьяна Парфенкова, местная жительница:
Спасибо большое библиотекарю нашему, что она всегда хорошо обслуживает! Телефоны наши знает, сообщает нам, когда приезжает. Муж у меня тоже хорошо читает детективы.
Татьяна Шабеко, местная жительница:
У нас тут приходит порядком людей, потому что сейчас наступает зимнее время, и работы такой нет.
Анастасия Макеева:
Что любите брать?
Татьяна Шабеко:
Более такие легкие. Я живу одна, муж мой умер, дочка не может приехать, одной тяжело, и книги спасают.
«Книжный фонд» в Дубровенском районе колесит по семи маршрутам 2 раза в месяц. Это населенные пункты, которые остались без стационарных библиотек. На летних каникулах «книгомобиль» выручает и школьников.
Анастасия Макеева:
У вас тут даже журналы интересные, например, «Планета», можно даже и попутешествовать.
Наталья Синявская, библиотекарь:
Берут и вот эти газетки, «Советчица» – там всякие советы для дома. Вот в этой тут и программа.
За 8 лет Наталья Синявская изучила вкусы и старается каждому подобрать бестселлер по душе. Если нужно, достанет книгу для читателей из-под земли. И в формулярах нет свободных мест, а книжки хозяюшек пополняются новыми рецептами.
Наталья Синявская:
Иногда пускаю читательницу, она садится, сама себе выбирает, что она не читала. Где бабушки плохо ходят, есть на костылях женщина, я ей в дом ношу. Любит и поговорить, потому что старики одни живут чаще всего. Дети редко приезжают, поэтому им хочется пообщаться. Спрашивают, что там в Дубровно нового, какие новости.
Владимир Иванович вырулит из любого бездорожья, но приедет вовремя, хоть часы сверяй. За баранкой авто он уже больше 30 лет, 5 из них – в сельском букинге. Шутит, в каждой деревне его уже собаки знают. Вот и Филимон в первых рядах.
Владимир Бацалев, водитель:
Осенью, когда грязные дороги, приключений хватает. Библиотекарь кусты ломает, под колеса бросает, чтобы я раскачал машину, чтобы только выехать. И животные на дороге. Вот мы сегодня сюда ехали, с левой стороны две диких косули по полю бежали.
Иваныч сам заядлый читатель, всегда подскажет томик-другой. Но главное – общение. Порой едут за 30 км к одному жителю на деревне. Знают, там особенно ждут.
Владимир Бацалев:
Вот как в Демьянково приезжаешь, вдвоем живёт муж с женой, во всей деревне больше никого, от этой женщины какое-то тепло отходит, сразу вспоминаю своих родителей. Есть у нас читатели и в Красной Слободе. Супруг отработал всю жизнь, еще начинал на кинопередвижке, по району возил кино, он и жена уже на пенсии, никогда не было такого, чтобы не предложили попить чаю.
Своих книжных агентов местные жители стараются отблагодарить. За столько лет они уже стали родными.
Наталья Синявская:
У меня есть такая читательница, она другой раз то конфеткой угостит, то мне к 8 марта подарила туалетную воду. Я, конечно, не хочу брать, но они обижаются. В этой деревне мужчины приходят, яблоки приносят, кто-то целый пакет принесет. Я в отпуске или у меня выходной, они звонят.