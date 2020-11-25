7 маршрутов 2 раза в месяц. Как в Дубровенском районе работает библиотека на колёсах

Анастасия Макеева, корреспондент:

Библиобуса в деревне Ляховка ждут еще больше, чем автолавку, ведь в его кузове настоящая духовная пища. Детективы и романы здесь расходятся, как горячий хлеб.

Татьяна Николаевна на страже местной фермы. Охраняет по ночам быков, а в свободное время читает взахлеб. Слезливым любовным драмам предпочитает горячие боевики. 10 криминальных чтив на 2 недели – норма. Татьяна Парфенкова, местная жительница:

Спасибо большое библиотекарю нашему, что она всегда хорошо обслуживает! Телефоны наши знает, сообщает нам, когда приезжает. Муж у меня тоже хорошо читает детективы.

Татьяна Шабеко, местная жительница:

У нас тут приходит порядком людей, потому что сейчас наступает зимнее время, и работы такой нет. Анастасия Макеева:

Что любите брать? Татьяна Шабеко:

Более такие легкие. Я живу одна, муж мой умер, дочка не может приехать, одной тяжело, и книги спасают.

«Книжный фонд» в Дубровенском районе колесит по семи маршрутам 2 раза в месяц. Это населенные пункты, которые остались без стационарных библиотек. На летних каникулах «книгомобиль» выручает и школьников.

Анастасия Макеева:

У вас тут даже журналы интересные, например, «Планета», можно даже и попутешествовать. Наталья Синявская, библиотекарь:

Берут и вот эти газетки, «Советчица» – там всякие советы для дома. Вот в этой тут и программа.

За 8 лет Наталья Синявская изучила вкусы и старается каждому подобрать бестселлер по душе. Если нужно, достанет книгу для читателей из-под земли. И в формулярах нет свободных мест, а книжки хозяюшек пополняются новыми рецептами. Наталья Синявская:

Иногда пускаю читательницу, она садится, сама себе выбирает, что она не читала. Где бабушки плохо ходят, есть на костылях женщина, я ей в дом ношу. Любит и поговорить, потому что старики одни живут чаще всего. Дети редко приезжают, поэтому им хочется пообщаться. Спрашивают, что там в Дубровно нового, какие новости.

Владимир Иванович вырулит из любого бездорожья, но приедет вовремя, хоть часы сверяй. За баранкой авто он уже больше 30 лет, 5 из них – в сельском букинге. Шутит, в каждой деревне его уже собаки знают. Вот и Филимон в первых рядах. Владимир Бацалев, водитель:

Осенью, когда грязные дороги, приключений хватает. Библиотекарь кусты ломает, под колеса бросает, чтобы я раскачал машину, чтобы только выехать. И животные на дороге. Вот мы сегодня сюда ехали, с левой стороны две диких косули по полю бежали.

Иваныч сам заядлый читатель, всегда подскажет томик-другой. Но главное – общение. Порой едут за 30 км к одному жителю на деревне. Знают, там особенно ждут. Владимир Бацалев:

Вот как в Демьянково приезжаешь, вдвоем живёт муж с женой, во всей деревне больше никого, от этой женщины какое-то тепло отходит, сразу вспоминаю своих родителей. Есть у нас читатели и в Красной Слободе. Супруг отработал всю жизнь, еще начинал на кинопередвижке, по району возил кино, он и жена уже на пенсии, никогда не было такого, чтобы не предложили попить чаю.

Своих книжных агентов местные жители стараются отблагодарить. За столько лет они уже стали родными.