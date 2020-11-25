Если в идеальном состоянии, то выручить можно до 80% от рыночной цены. Как работают ломбарды в Беларуси

Смартфоны, ноутбуки, смарт-часы – витрины красноречиво свидетельствуют о цифровой эпохе. Ломбард XXI века. Схема работы абсолютно прозрачная: закладываем вещь – получаем денежные средства для срочных нужд либо же ее продаем. Второй вариант, к слову, особенно популярен у минчан. Это возможность выгодно пристроить бывшую в употреблении вещь в хорошем состоянии, или приобрести необходимый товар по удобной цене. Вот и Святослав решил сэкономить.

Святослав Алиференко, покупатель:

Удобно тем, что можно тестировать некоторые устройства. Например, я беру часы, смогу приобрести их дешевле (более чем в два раза) и при этом я смогу оценить, нужны они мне или нет. Это ответственное потребление.

Принести в ломбард под проценты можно практически любое имущество. Если оно в идеальном состоянии, то выручить с него можно до 80% от рыночной цены. Проверим, как это работает. Отдаем телефон. Алексей Петровский, старший товаровед ломбарда:

Оценка залога любого зависит от комплекта, от внешнего состояния. Затем мы оцениваем, смотрим рыночную стоимость вещи, после этого применяем какой-либо коэффициент и предлагаем сумму. Зависит от срока. Чем больше срок, тем сумма на руки может различаться. После этого вы забираете телефон через этот срок, возвращаете сумму денег, плюс проценты.

Какой ломбард без золота? Екатерина Калмыкова, товаровед-оценщик ломбарда:

В этом сейфе хранится золото, сейф весит около тонны, открывать поэтому очень тяжело.

Этот драгоценный металл чаще других попадает в руки товароведа. Чтобы оценить его стоимость, специалист сперва взвешивает изделие, затем проверяет пробу и сверяет со скупочными ценами Минфина.

Екатерина Калмыкова:

Сейчас мы проверяем его на пробирном камне. Для этого нам нужно его натереть, чтобы было видно, теперь взять наши реактивы, потемнело 750, значит, проба 585-я. Также мы проверяем еще магнитом. Золото, как правило, не магнитится.

А вот «ювелирную уцененку» в ломбарде приобрести не получится. Владельцы микрофинансовых организаций не имеют законного права на реализацию золота. Сергей Солоненко, соучредитель ломбарда:

Золото после того, как проходит 30-дневный срок, мы его сдаем в государственное хранилище, мы не имеем права его продавать или оставлять себе – это незаконно.