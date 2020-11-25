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Если в идеальном состоянии, то выручить можно до 80% от рыночной цены. Как работают ломбарды в Беларуси

25 ноября 2020 10:13
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Смартфоны, ноутбуки, смарт-часы – витрины красноречиво свидетельствуют о цифровой эпохе. Ломбард XXI века. Схема работы абсолютно прозрачная: закладываем вещь – получаем денежные средства для срочных нужд либо же ее продаем. Второй вариант, к слову, особенно популярен у минчан. Это возможность выгодно пристроить бывшую в употреблении вещь в хорошем состоянии, или приобрести необходимый товар по удобной цене. Вот и Святослав решил сэкономить.

Если в идеальном состоянии, то выручить можно до 80% от рыночной цены. Как работают ломбарды в Беларуси-1

Святослав Алиференко, покупатель:
Удобно тем, что можно тестировать некоторые устройства. Например, я беру часы, смогу приобрести их дешевле (более чем в два раза) и при этом я смогу оценить, нужны они мне или нет. Это ответственное потребление.

Если в идеальном состоянии, то выручить можно до 80% от рыночной цены. Как работают ломбарды в Беларуси-4

Принести в ломбард под проценты можно практически любое имущество. Если оно в идеальном состоянии, то выручить с него можно до 80% от рыночной цены. Проверим, как это работает. Отдаем телефон.

Алексей Петровский, старший товаровед ломбарда:
Оценка залога любого зависит от комплекта, от внешнего состояния. Затем мы оцениваем, смотрим рыночную стоимость вещи, после этого применяем какой-либо коэффициент и предлагаем сумму. Зависит от срока. Чем больше срок, тем сумма на руки может различаться. После этого вы забираете телефон через этот срок, возвращаете сумму денег, плюс проценты.

Если в идеальном состоянии, то выручить можно до 80% от рыночной цены. Как работают ломбарды в Беларуси-7

Какой ломбард без золота?

Екатерина Калмыкова, товаровед-оценщик ломбарда:
В этом сейфе хранится золото, сейф весит около тонны, открывать поэтому очень тяжело.

Если в идеальном состоянии, то выручить можно до 80% от рыночной цены. Как работают ломбарды в Беларуси-10

Этот драгоценный металл чаще других попадает в руки товароведа. Чтобы оценить его стоимость, специалист сперва взвешивает изделие, затем проверяет пробу и сверяет со скупочными ценами Минфина.

Если в идеальном состоянии, то выручить можно до 80% от рыночной цены. Как работают ломбарды в Беларуси-13

Екатерина Калмыкова:
Сейчас мы проверяем его на пробирном камне. Для этого нам нужно его натереть, чтобы было видно, теперь взять наши реактивы, потемнело 750, значит, проба 585-я. Также мы проверяем еще магнитом. Золото, как правило, не магнитится.

Если в идеальном состоянии, то выручить можно до 80% от рыночной цены. Как работают ломбарды в Беларуси-16

А вот «ювелирную уцененку» в ломбарде приобрести не получится. Владельцы микрофинансовых организаций не имеют законного права на реализацию золота.

Сергей Солоненко, соучредитель ломбарда:
Золото после того, как проходит 30-дневный срок, мы его сдаем в государственное хранилище, мы не имеем права его продавать или оставлять себе – это незаконно.

Если в идеальном состоянии, то выручить можно до 80% от рыночной цены. Как работают ломбарды в Беларуси-19

При оформлении договора стоит обратить внимание на пункт о процентной ставке, он должен указываться с НДС. Если вы досрочно погасили займ, проследите, чтобы вам сделали перерасчет. 

# общество # общество # Святослав Алиференко # Алексей Петровский # Екатерина Калмыкова # Сергей Солоненко # Мария Кронда # Фотофакт # общество

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