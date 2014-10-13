В Могилёве провели «Свадебные дожинки»: 70 пар, поженившихся в 2014 году пригласили на семейный праздник

Новости Беларуси. «Свадебные дожинки». Необычный праздник для молодоженов прошел в Могилеве. Под куполом белоснежного шатра собралось более 70 пар, которые создали семью в нынешнем году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для них были организованы семейные фотосессии, игры, кулинарные мастер-классы.

В числе гостей были и опытные супруги, кто уже обзавелся детьми, и те, кто в ближайшее время только собирается соединиться узами брака. Так что у главных виновников «Свадебных дожинок» был еще и отличный повод поделиться секретами счастливой семейной жизни.

Вадим и Екатерина Толчковы:

Я надеюсь, что через неделю мы уже будем официально в таком статусе, когда будем вровень с многими парами, которые здесь присутствуют. Я больше чем уверен, что все-таки, наверное, даже через год мы, скорее всего, уже будем втроем. Атмосфера она очень располагает к хорошему настроению. К тому, чтобы наш праздник тоже прошел в таком же задоре, в таком же позитиве. Мы будем очень рады.

В Могилевском отделе ЗАГС отмечают значительное снижение бракоразводных процессов в последние годы. И подобные мероприятия – это хороший повод сделать семьи еще крепче.

Работники ЗАГСа обещают: «Свадебные дожинки» станут ежегодной доброй традицией.

Галина Оношко, начальник отдела ЗАГС Могилевского горисполкома:

Сегодняшнее мероприятие мы затеяли не зря, так сказать. Что действительно, если мы будем общаться, делиться опытом друг с другом, говорить о том, что, какие основные моменты на чем держится семья, что дает ей толчок к новому и к новому развитию, тогда и семей будет счастливых больше. И вообще семей будет создаваться больше.