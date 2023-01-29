«У меня для вас важная миссия». Ведущая СТВ попыталась лично вручить повестки призывникам. Вот что из этого вышло

Кто действительно сильно хочет в НАТО и готов пойти ради этого на многое, так это Дания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Стало известно, что власти Дании хотя ввести обязательную воинскую повинность для женщин. Как признался местный министр обороны, сейчас датская армия не способна самостоятельно обеспечить защиту страны. Ну что ж, равноправие, оно такое. Придется фрау и послужить. В Беларуси также есть изменения, касающиеся призывников. Но мы традиционное государство. У нас службу в основном несут мужчины. В этом изменений не предвидится. А вот требования к здоровью призывников откорректируют. Кто теперь получит отметку «годен», узнала наш политобозреватель Илона Волынец.

Илона Волынец, политический обозреватель:

На неделе Президент подписал указ о призыве на срочную военную службу. Это значит, что будущие военнослужащие стали получать повестки. Наша съемочная группа решила немного помочь с доставкой. У меня в руках такая повестка, давайте попробуем вручить ее адресату. Обрадовавшись, что молодой человек дома, спешим с ним познакомиться. Вот только нам хозяин квартиры был не рад.

– Здравствуйте, у меня для вас важная миссия. Это повестка в военкомат. Ждали?

– Спасибо.

– Подождите!

Взяв еще парочку повесток, все же пытаемся найти более сговорчивого призывника. С кем-то мы так и не пересеклись, поэтому извещение оставляем в почтовом ящике. Кстати, проигнорировать такое письмо нельзя. Штраф за неявку без уважительных причин составит до пяти базовых величин, а это без малого 200 рублей.

Владимир Игнатик, начальник направления идеологической работы и социальной защиты военного комиссариата Минска:

Сам по себе указ практически ничем не отличается от предыдущего. За исключением: будет предоставлена возможность ребятам, которые обучаются у нас в сельскохозяйственных учреждениях образования, проходить службу в резерве в период летних каникул.

И все же есть те, кто в плановом весеннем призыве пытается найти какие-то подводные камни. Вот только не там ищут. К примеру, в Дании на неделе глава минобороны заявил о необходимости призыва женщин на срочную военную службу. А срок для мужчин в ведомстве предложили продлить. Почти вдвое увеличит число призывников Швеция. Плоскостопие и сколиоз больше не приговор? Рассказываем, какие изменения ждут новобранцев на медкомиссии.

Леонид Касинский, помощник министра обороны – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:

Некоторые пытаются из периода в период делать из этого указа переполох. Они не заинтересованы, чтобы Республика Беларусь была сильным государством, чтобы у нее была сильная армия. Они как говорили, так и будут говорить. И смотреть на это не надо. Пусть у себя за бугром, где они находятся, обратятся в войско польское, как проходит у них этот процесс и система, а потом уже дают оценки Республике Беларусь.

Небольшие изменения действительно будут. Минобороны и Минздрав скорректировали требования к состоянию здоровья призывников. Это затронет все категории военнослужащих: и контрактников, и срочников, и резервистов. А еще таких мальчишек, как 11-классник Саша, который только мечтает стать военным.