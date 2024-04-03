Площадку для изучения ПДД построили возле минской школы. Посмотрите, как проходят уроки

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Красный свет – дороги нет! Эта игровая площадка – настоящий школьный класс под открытым небом. Светофоры и яркие знаки вместо учебников, пешеходный переход вместо парт. Здесь ребята знакомятся с Правилами дорожного движения.

Татьяна Бурова, учитель начальных классов ГУО «Средняя школа № 210 г. Минска»:

Нам повезло, что после ремонта около нашей школы была оборудована именно такая площадка. Это позволяет нам, учителям, использовать ее при изучении тем по Правилам дорожного движения. На площадке есть стенды с изображениями дорожных знаков, дорожки, переходы и даже работающие от батареи светофоры. На такой площадке дети могут стать настоящими участниками дорожного движения, пешеходами, водителями и даже милиционером-регулировщиком.