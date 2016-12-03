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В Слониме открыли новое многофункциональное здание суда

03 декабря 2016 11:48
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Новости Беларуси. В канун Дня юриста в Слониме открылся единый центр оказания правовых услуг.

Так уже успели назвать новое здание, под крышей которого теперь находится суд и другие госучреждения.

На площади в 6,5 тысяч квадратных метров разместились юридическая консультация, отдел принудительного исполнения наказаний, а также военный комиссариат сразу двух районов.

Административное здание оборудовано по последнему слову техники.

Компьютерные и информационные технологии, позволяют употребить понятие  «правосудие следующего поколения», сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # Судебная система Беларуси

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