Около Дворца спорта установили новогодний стенд весом 4000 килограммов

Новости Беларуси. 2 декабря в столице около Дворца спорта установили 10-метровый двухсторонний биг-стенд. С одной стороны минчан и гостей столицы приветствует добрый Дедушка Мороз, а с другой – советский снеговик.

Вес всей конструкции составляет 4 тысячи килограммов.

Еще два стенда с праздничными героями займут свои места в городе уже на следующей неделе. Также на площади установлена новогодняя красавица, размещены праздничные пилоны и работает каток, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Горожане:

Очень украшают город. Красивая елка, очень ей залюбовалась.

Ждем Новый год больше, чем свой День рождения. Рады, что украшают город: все очень красиво, нарядно.

Очень красиво в этом году!