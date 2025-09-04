Столкновение, пожар, эвакуация. В минском аэропорту прошли аварийно-спасательные учения. По легенде, на взлетно-посадочной полосе столкнулись два самолета – разлилось топливо, произошло возгорание, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В маневрах задействовано более 100 человек и около 20 единиц техники. Это пожарные машины аэропорта и МЧС, два вертолета, медицинская помощь. Задача – обеспечить эвакуацию пассажиров, оказать пострадавшим медпомощь, ликвидировать возгорание. Ситуация смоделирована на реальных событиях. Похожее происшествие случилось в 2009 году в Махачкале.

Александр Русецкий, главный инженер Национального аэропорта Минск, руководитель учений:

Мы анализируем, что происходит в мире, какие случаются авиационные происшествия, авиационные катастрофы. И уже на отработке фактических действий, которые происходили в мире, мы моделируем наши действия и пытаемся отработать так, чтобы максимально их приблизить к реальности.

Учения продемонстрировали высокий уровень подготовки и взаимодействия подразделений служб аэропорта, МЧС и Министерства здравоохранения. Подобные мероприятия проводятся два раза в год, чтобы экстренные службы были всегда готовы к критическим ситуациям и могли усовершенствовать организацию аварийно-спасательных работ.