Прямой эфир

В минском аэропорту прошли аварийно-спасательные учения

04 сентября 2025 14:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Столкновение, пожар, эвакуация. В минском аэропорту прошли аварийно-спасательные учения. По легенде, на взлетно-посадочной полосе столкнулись два самолета – разлилось топливо, произошло возгорание, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В минском аэропорту прошли аварийно-спасательные учения-2

В маневрах задействовано более 100 человек и около 20 единиц техники. Это пожарные машины аэропорта и МЧС, два вертолета, медицинская помощь. Задача – обеспечить эвакуацию пассажиров, оказать пострадавшим медпомощь, ликвидировать возгорание. Ситуация смоделирована на реальных событиях. Похожее происшествие случилось в 2009 году в Махачкале.

В минском аэропорту прошли аварийно-спасательные учения-4

Александр Русецкий, главный инженер Национального аэропорта Минск, руководитель учений:
Мы анализируем, что происходит в мире, какие случаются авиационные происшествия, авиационные катастрофы. И уже на отработке фактических действий, которые происходили в мире, мы моделируем наши действия и пытаемся отработать так, чтобы максимально их приблизить к реальности.

Учения продемонстрировали высокий уровень подготовки и взаимодействия подразделений служб аэропорта, МЧС и Министерства здравоохранения. Подобные мероприятия проводятся два раза в год, чтобы экстренные службы были всегда готовы к критическим ситуациям и могли усовершенствовать организацию аварийно-спасательных работ.

# Национальный аэропорт «Минск» # МЧС Беларуси # Александр Русецкий

Другие новости рубрики

Все новости
Белстат: уровень насилия в отношении женщин в нашей стране – один из самых низких
04 сентября 2025 13:40

Белстат: уровень насилия в отношении женщин в нашей стране – один из самых низких

«Мисс Беларусь-2025» уже на финишной прямой! Пообщались с хореографом и участницами
04 сентября 2025 12:33

«Мисс Беларусь-2025» уже на финишной прямой! Пообщались с хореографом и участницами

6 стран-участниц! Что интересного будет на международном театральном фестивале «Белая вежа» в Бресте?
04 сентября 2025 12:09

6 стран-участниц! Что интересного будет на международном театральном фестивале «Белая вежа» в Бресте?