Работники предприятия «Гродно Азот» посетили Дворец Независимости с экскурсией

Дворец Независимости вновь гостеприимно распахнул двери для гостей. В этот раз в сердце белорусской государственности с экскурсией побывали работники крупнейшего предприятия химической отрасли «Гродно Азот», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внутреннее убранство жемчужины отечественной архитектуры было создано руками лучших белорусских умельцев. Детали постмодернизма с его сдержанностью и лаконичностью здесь искусно переплетаются с элементами национальной культуры. Дворец Независимости – свидетель важнейших событий в истории Беларуси и целого мира. Именно здесь принимаются судьбоносные для страны решения. У гостей осталась масса незабываемых эмоций и впечатлений.

Анна Пелейко, помощник генерального директора ОАО «Гродно Азот»:

Огромное впечатление оставило сегодня наше посещение. Те восхищения, их невозможно передать словами. Для нашего коллектива это огромная честь. Все, что мы сегодня увидели, это большое наследие, которое мы можем передать нашему поколению, прикоснуться к истории нашего государства. Это дорогого стоит.

На экскурсию пригласили более сотни сотрудников «Гродно Азота». Это предприятие – один из флагманов белорусской индустрии и ведущее предприятие региона. Ставка здесь на экспорт. Несмотря на санкционное давление, предприятию удается держать высокую экономическую планку.