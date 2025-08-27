Семейные экипажи на уборочной. Как дела с урожаем и сколько весят первые рекорды?

В Брестской области завершают жатву – вес общего каравая вместе с рапсом составляет 1 миллион 663 тысячи тонн. Зачастую работа в полях становится делом семейным. В разгар страды подобным образом объединились 130 экипажей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Усилить звенья комбайнеров откликнулись жены, братья, сыновья и дочери. На сезон уборочной сменили привычный рабочий график те, кто обычно не покидает пределов офиса.

Юрист с сельской спецификой. Когда в договорах через слово мелькают сорта семян, а сделки заключаются по технике со специфическими характеристиками. Молодой специалист Ольга Климович по целевому отучилась в колледже и теперь работает в хозяйстве родного агрогородка Детковичи, где 400 жителей. Молодой лидер, такое звание принесла победа в районном конкурсе, рулит и буквально в 18 лет получила водительское удостоверение. Ольга Климович, юрисконсульт сельхозпредприятия «Агро-Детковичи»:

С детства была мечта ездить на машине. 17 лет мне было, я уже отучилась в автошколе. Когда не было 18 лет, можно было сдавать теорию. Сдала теорию, и уже когда исполнилось 18, сдала вождение и получила права. У нас развитый агрогородок, школа есть, детский сад, магазины. В принципе, если есть машина и права, то не проблема выехать куда-то.

Тракториста-машиниста Сергея Климовича не так просто застать на месте. Резонно объясняет, то пашем, то сеем, то убираем. В этой закономерности без изменений 20 лет. Уборочный сезон стал 18-м, но помнит и первый, когда готов был работать на любой технике. А доверили лучшую. Доверие оправдывает из года в год.

Сергей Климович, тракторист-машинист сельхозпредприятия «Агро-Детковичи»:

Только начало сейчас, начало подготовки почвы к новому урожаю. Все начинается по новому кругу. Опять вспахать, посеять, своевременно все подготовить, убрать, чтобы запасы были закрома хлеба.