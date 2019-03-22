Племенное животноводство и новые породы скота. Что обсуждали на Международном семинаре по геномным биотехнологиям

Новости Беларуси. Ученые Союзного государства намерены активнее развивать племенное животноводство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске прошел Международный семинар по геномным биотехнологиям. Ведущие генетики и селекционеры делились опытом по выведению новых пород скота.
Руслан Шейко, директор Института генетики и цитологии НАН Беларуси:
Рассматриваем перспективные проекты. Мы надеемся, что совместная союзная программа сейчас пройдет. Это совместный проект по племенному делу в животноводстве в целом. Там будет учитываться и крупный рогатый скот, и, в частности, свиноводство.
Мы работаем сейчас по принципу – не на массовое производство свинины, а на качество свинины. И не только свинины, а вообще сельскохозяйственной продукции.
В разработке технологий для сельского хозяйства белорусские ученые уже около 10 лет активно сотрудничают не только с российским коллегами, но и с европейскими партнерами. Так, были разработаны эффективные методы генетического тестирования. Это повысило качество производства сельхозпродукции.