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Племенное животноводство и новые породы скота. Что обсуждали на Международном семинаре по геномным биотехнологиям

22 марта 2019 06:46
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Новости Беларуси. Ученые Союзного государства намерены активнее развивать племенное животноводство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошел Международный семинар по геномным биотехнологиям. Ведущие генетики и селекционеры делились опытом по выведению новых пород скота.

Племенное животноводство и новые породы скота. Что обсуждали на Международном семинаре по геномным биотехнологиям-1

Руслан Шейко, директор Института генетики и цитологии НАН Беларуси:
Рассматриваем перспективные проекты. Мы надеемся, что совместная союзная программа сейчас пройдет. Это совместный проект по племенному делу в животноводстве в целом. Там будет учитываться и крупный рогатый скот, и, в частности, свиноводство.

Мы работаем сейчас по принципу – не на массовое производство свинины, а на качество свинины. И не только свинины, а вообще сельскохозяйственной продукции.

Племенное животноводство и новые породы скота. Что обсуждали на Международном семинаре по геномным биотехнологиям-4

Племенное животноводство и новые породы скота. Что обсуждали на Международном семинаре по геномным биотехнологиям-6

В разработке технологий для сельского хозяйства белорусские ученые уже около 10 лет активно сотрудничают не только с российским коллегами, но и с европейскими партнерами. Так, были разработаны эффективные методы генетического тестирования. Это повысило качество производства сельхозпродукции.

Племенное животноводство и новые породы скота. Что обсуждали на Международном семинаре по геномным биотехнологиям-9

# Ученые # общество # Руслан Шейко # Фотофакт

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