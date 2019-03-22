Племенное животноводство и новые породы скота. Что обсуждали на Международном семинаре по геномным биотехнологиям

В Минске прошел Международный семинар по геномным биотехнологиям. Ведущие генетики и селекционеры делились опытом по выведению новых пород скота.

Руслан Шейко, директор Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

Рассматриваем перспективные проекты. Мы надеемся, что совместная союзная программа сейчас пройдет. Это совместный проект по племенному делу в животноводстве в целом. Там будет учитываться и крупный рогатый скот, и, в частности, свиноводство.

Мы работаем сейчас по принципу – не на массовое производство свинины, а на качество свинины. И не только свинины, а вообще сельскохозяйственной продукции.