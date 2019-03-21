Закулисная сторона фестиваля «Вкус Франции» в Беларуси. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. О самом большом ужине в году: 21 марта в 150 странах на пяти континентах посетителям ресторанов предложат праздничное меню из блюд французской кухни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Попробовать Францию на вкус смогут и белорусские гурманы. В международном гастрономическом фестивале приняли участие шеф-повары 22 заведений из Минска, Могилева, Гомеля и Гродно. Акцент в 2019 году на кулинарные традиции Прованса. Уже стартовал гала-ужин. Корреспондент Кристина Федорович узнала, какая же Франция на вкус.

Кристина Федорович, СТВ:

Если вы хотите расположить к себе француза и поддержать с ним беседу – заговорите о французской кухне. Что мы, собственно, сейчас и будем сделать. До гала-ужина чуть больше трех часов, а в одном из ресторанов идет активная подготовка. Шеф-повар – белоруска, но на кухне расставляет французские акценты. Елена, здравствуйте. Чем будете сегодня удивлять на гала-ужине?

Елена Масилевич, шеф-повар:

Мы будем сегодня удивлять. У нас подготовлен ко Дню французской кухни сет из четырех блюд. Будем предоставлять пашет из куриной печени с карамелизованным луком и подсушенным хлебом, с гренками. Сыр домашний по французскому рецепту. Утка, запеченная с яблоками – потому что без утки никак нельзя обойтись. И вишневый клафути.

«Кухня солнца» – так по праву говорят о провинции Прованс. Наполненная ароматами юга, запахами пряных трав, свежей рыбы, изобилием овощей, фруктов и оливок, она напоминает о лете и отличается простотой. Хотя о неприметности говорить не приходится.

В меню предстоящего вечера – гастрономический рай: киш с индейкой и овощами с соусом жю, эклер с фуа-гра и ягодами, рататуй. Хочешь не хочешь, а хоть немного да на французском и заговоришь. Но мы все-таки вернемся к фирменному сыру.

Елена Масилевич:

Вот, я вам показываю сыр, который мы готовим, который у нас уже сегодня гости наши заказывали для пробы. И вот этот сыр, который требует дополнительных вложений времени, чтобы у нас он получился идеальным. Мы готовим лично сами на кухне из наших белорусских продуктов.

В мини-сыродельне ингредиенты – отечественные, а вот рецепт французский. С таким набором показать класс гастрономии запросто: два часа, и деликатес подан.

Елена Масилевич:

Сыр начинает отделяться, сыворотка появляется. Сейчас такой тонкий момент, когда нужно не упустить, что он схватывается. Сейчас я жду, когда немножечко сыворотка всплывет наверх, и тогда его можно будет снимать на остывание.

Импорт французских продуктов совсем не обязателен, ведь даже у нас в стране есть птицы, которых выращивают специально для фуа-гра – блюда, излюбленного гурманами.

Кстати о птицах – сегодня подают утку. Но все же не совсем простую, а со щепоткой французского акцента.

Елена Масилевич:

Подаем гостям с запеченными яблоками. Яблоки фаршируются изюмом,самим яблоком, корицей, смородиной и фундуком. Поливается утка вишневым соусом.

Пока на такой прованской кухне царит настоящая гармония, справедливости ради нельзя опустить факт, что во Франции имена великих поваров вписаны в историю государства наравне с полководцами и просветителями, а кухня и вовсе входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Не удивительно, что сегодня без малого 150 стран мира присоединились к Фестивалю французской кухни. Правда, пока мы увлеклись кулинарными разговорами, подоспел сыр.

Елена Масилевич:

Вот, возьмите, попробуйте. Я думаю, что вам понравится. Кристина Федорович:

Очень вкусно. Практически как во Франции!