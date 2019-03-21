Попробовать Францию на вкус: 22 белорусских заведения примут участие в международном гастрофесте

Новости Беларуси. Самый большой ужин в году. 21 марта в 150 странах на пяти континентах посетителям ресторанов предложат изысканное меню из блюд французской кухни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Попробовать Францию на вкус смогут и белорусские гурманы. В международном гастрономическом фестивале примут участие шеф-повара 22 заведений из Минска, Могилева, Гомеля и Гродно. Они виртуозно приготовят уникальные блюда из отечественных продуктов. Акцент в этом году будет сделан на кулинарных традициях провинции Прованс.